Oui, le père Noël est reconnu comme travailleur essentiel

Le père Noël a-t-il été déclaré travailleur essentiel et pourra-t-il par conséquent livrer ses cadeaux ? À l’instar de la conclusion du site de vérification de faits Snopes , plusieurs décideurs politiques à travers le monde ont bel et bien accordé ce statut privilégié au bonhomme au manteau rouge.

C’est d’abord la première ministre d’Écosse Nicola Sturgeon qui, dès le 22 octobre, a décrété lors d’un point de presse quotidien que le père Noël était un travailleur essentiel, et qu’il pourrait donc livrer les cadeaux dans les maisons grâce à ses « nombreux pouvoirs magiques ».

Si le premier ministre Justin Trudeau et son ministre des Transports n’ont pas encore émis l’autorisation de vol dans l’espace aérien canadien comme ils le font d’habitude , le premier ministre québécois François Legault a écrit sur Twitter le 19 novembre qu’il avait « donné la permission au père Noël de distribuer les cadeaux avec un masque ». C’est la journaliste Justine Mercier, du quotidien Le Droit, qui l’avait interpellé ; sa fille lui avait dit, inquiète, que le premier ministre avait oublié le père Noël dans son premier point de presse sur les Fêtes.

En Colombie-Britannique, la médecin hygiéniste en chef Bonnie Henry a aussi indiqué que le père Noël était immunisé, mais que celui-ci « devra se laver les mains souvent. Il ne mangera probablement pas de biscuit et ne boira pas de lait dans chaque maison ». Le chef de la Santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard a aussi annoncé en conférence de presse que le vieil homme, ses elfes et ses rennes s’étaient vu accorder le statut de travailleurs essentiels.

Ailleurs dans le monde

Ne voulant peut-être pas être en reste avec la première ministre écossaise, le premier ministre britannique Boris Johnson, après avoir reçu plusieurs lettres, a tenu lui aussi à rassurer les enfants… et approuvé la suggestion de laisser du désinfectant à main à côté des biscuits.

Même réaction en Belgique : le ministre de la Santé Frank Vandebroucke et le ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden ont publié une lettre pour Saint-Nicolas dans le journal Le Soir . Grâce à deux arrêtés royaux, Saint-Nicolas (qui arrive en bateau de l’Espagne, selon la tradition belge) n’aura pas à faire de quarantaine… ni à respecter le couvre-feu.

L’Italie et l’Australie ont aussi indiqué que le père Noël avait la permission de voyager et de visiter les foyers. Et aux États-Unis, le Dr Anthony Fauci a lui-même assuré que le père Noël était immunisé.