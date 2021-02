J'ai perdu mes deux relations polyamoureuses au profit d'autres personnes pendant la pandémie

Bohdan Skrypnyk via Getty Images

Le 15 mars, la veille du jour où le gouverneur annonçait les mesures de confinement ici en Californie, mon partenaire de près de cinq ans m’a laissée pour quelqu’un d’autre. Lorsqu’une relation à long terme à laquelle vous ne voudriez jamais mettre fin se termine, personne ne vous dit comment traverser tout ça. Je me suis demandée s’il y avait un mot qui décrirait le fait de «savoir que c’est fini mais vivre dans le déni», parce que c’est le sentiment avec lequel je me suis réveillée quotidiennement pendant neuf mois, après cette semaine fatidique. Ce qui rendait ma relation unique, c’est que j’étais polyamoureuse, de sorte que ce «quelqu’un d’autre» en question n’était pas un étranger; c’était quelqu’un que j’avais accueilli de tout cœur dans ma vie. Au cours de mes 12 années de non-monogamie, j’avais fait face à presque tous les hauts et les bas qui accompagnent le choix de ce style de vie. Vivre le polyamour peut être à la fois beau et inconfortable. Mon partenaire et moi avions eu une relation ouverte pendant presque toutes nos années ensemble, nous étions ensuite passés d’une relation ouverte standard à un polyamour à part entière, ce qui signifie que nous étions favorables à l’idée de tomber amoureux d’autres personnes. Lorsque nous avons fait ce changement, mon partenaire principal résistait à l’idée, mais a capitulé par amour et par peur de me perdre. Avant que la COVID-19 ne s’installe dans nos vies, mon «polycule» contenait 6-7 personnes en rotation. J’avais deux partenaires ― mon partenaire de vie et une relation plus récente qui se développait rapidement, née d’une amitié. Et ces relations avaient chacune leurs propres rendez-vous galants, certains occasionnels, d’autres plus sérieux, et parfois ces personnes avaient aussi des rendez-vous. Avec le polyamour, vous devez tirer le meilleur parti possible de vos choix de rendez-vous, et je mentirais si je disais que c’était toujours facile. Dans la non-monogamie, vous vous heurtez si souvent au dilemme «les idéaux contre la pratique». En théorie, un style de relation axé sur l’amour semble être un beau chemin à emprunter. Mais dans la pratique, surtout quand on est gay et que tout le monde vit des problématiques reliées à l’abandon, la réalité peut se dérouler de manière très différente.

Malgré mes années d’études, je n’avais pas de feuille de route pour appréhender les comportements et les sentiments de mon «métamour» (le terme pour parler de la fréquentation de votre fréquentation), et je ne savais pas toujours comment gérer mon «énergie reliée à ma nouvelle relation» ou celle de mon partenaire. Et n’importe qui peut vous dire que l’énergie reliée à une nouvelle relation peut être une sorte d’extase chaotique. Au moment où mes partenaires et moi avons corrigé certaines choses, il était trop tard pour d’autres. Mon partenaire primaire a admis qu’il se sentait dépassé. Comme la plupart des gens impliqués dans des relations engagées, nous avions une vie bien planifiée et nous partagions une histoire commune. Mais alors que tout commençait à se fissurer, j’ai ressenti la terreur qui survient lorsque vous réalisez qu’une histoire commune ne suffit pas à réparer la confiance brisée. Au cours de cette dernière année, nous sommes revenus à la même impasse dans tellement de nos conversations. Je croyais que la non-monogamie et la poly n’étaient pas si différentes, mais le style «hiérarchique» des relations ouvertes manquait à mon partenaire. Je ne voulais plus faire de classement; j’avais vu cette structure causer de la douleur et des problèmes pendant des années dans mes relations et dans celles des autres. Mais cela manquait à mon partenaire et je l’ai compris. Honnêtement, j’étais dans le déni à ce sujet à l’époque, mais certains éléments du fait d’avoir une hiérarchie me manquaient aussi. Même les «anarchistes des relations» les plus radicaux que je connaisse admettraient qu’il est difficile de ne pas tomber dans ces modèles sous le patriarcat. Mais malgré la jalousie, les difficultés et mes mécanismes de défense, j’ai accueilli de tout cœur la nouvelle petite amie de mon partenaire primaire dans ma vie. Je voulais que mon partenaire soit heureux. Malgré les efforts de mon partenaire et les miens, qui incluaient le fait de faire une thérapie pour travailler sur nous dans les moments difficiles, après six mois, mon partenaire et son autre petite amie s’étaient rapprochés en échangeant sur les difficultés d’être poly et ont commencé à élaborer un plan pour ce à quoi leur avenir pourrait ressembler ensemble. Sans moi. Il a mis fin à la relation avec moi pour poursuivre ce futur seulement avec elle. «Dévastée» est un faible mot pour décrire comment je me sentais.

Quelle que soit l'orientation que vous donnez à vos relations, tout le monde dit la même chose lorsque vous vous faites larguer. Ne vous isolez pas! Connectez avec d'autres personnes, laissez vos amis vous prendre dans leurs bras, sortez. Mais comment peut-on faire cela en contexte de pandémie mondiale?