Pénurie de personnel en santé: le PLQ propose des mesures pour attirer les retraités

La personne retraitée de retour au travail devra également pouvoir déterminer le nombre d’heures qu’elle souhaite faire, selon Mme Sauvé, qui précise cibler les gens ayant quitté le réseau depuis un an à cinq ans.

«Le déficit des ressources humaines se creuse, ajoute-t-elle. Il faut tenter de rendre plus attractive l’invitation de retour au travail.»

Le premier serait équivalent au revenu d’emploi du retraité reprenant du service, et le deuxième serait offert à ceux voulant faire un minimum de 200 heures de mentorat en CHSLD annuellement.

Uniquement à Laval, dans la circonscription de Mme Sauvé, ce sont une centaine d’infirmières et infirmières auxiliaires qui manquent à l’appel.

«Il est temps qu’on ne se contente pas de juste dire: “Venez, on a besoin de vous”», dit-elle en entrevue.

«Il faut faire 1, 2, 3 de plus pour rendre ça attirant malgré le contexte difficile, parce que si l’on n’y met pas du sien à dérouler le tapis rouge, on n’est pas en train d’être attirant et alléchant.

«Si on laisse aller, c’est sûr que (la pénurie) va s’aggraver», a-t-elle renchéri.

Monique Sauvé rappelle que 61 CHSLD présentent des cas actifs de la COVID-19, deux d’entre eux ayant plus de 25 % de leurs résidents qui sont des cas confirmés.

Huit CHSLD ont entre 15 % et 25 % de leurs résidents qui sont contaminés, et «ça continue d’augmenter».

Il ne faut pas se «réjouir» de ces chiffres, prévient la députée de Fabre, qui réclame une réponse dans les plus brefs délais de la part du ministre Dubé.

