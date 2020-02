ojogabonitoo via Getty Images

Les McDonald’s et Tim Hortons sont contraints de fermer leurs portes la nuit, des hôtels sont obligés de laisser des chambres vacantes, les offices de tourisme sont désertés. La pénurie de main-d’oeuvre dans le secteur touristique pèse lourd sur l’industrie. Mais un entrepreneur croit avoir trouvé une solution intelligente : Dispo.

L’application lancée début février met à disposition des employeurs débordés une banque d’employés temporaires préqualifiés et prêts à travailler dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l’événementiel pour un mandat particulier.

Le cuisinier a claqué la porte, le barman est parti vivre la dolce vita à Florence alors que l’entreprise est plus achalandée que jamais? Les patrons peuvent créer une «mission» dans Dispo pour les remplacer spontanément, autrement dit rapidement, mais temporairement.

« Le quotidien des entrepreneurs de l’industrie touristique est de plus en plus stressant avec la crise qu’on connaît.

Le côté “clé en main“ de ce nouvel outil va vraiment leur permettre de se dégager de certaines tâches administratives qu’ils n’ont pas le temps de gérer. On s’occupe de tout, explique le fondateur de l’application, Mathieu Laveau, qui oeuvre dans le domaine du tourisme depuis plus de dix ans. On se charge de tous les papiers et du traitement de la paie, notre processus d’embauche est strict et approfondi et nous offrons même une garantie sur la qualité de notre main-d’œuvre.»

Si le concept de Dispo risque de sauver pas mal de stress aux employeurs, il devrait aussi plaire aux salariés qui aiment flexibilité et tâches variées. Ils peuvent accepter les «missions» qui leur plaisent vraiment et au moment qui leur convient le mieux, et ce, sans engagement fixe ni contrat à signer.

Il satisfera également ceux qui cherchent une seconde source de revenus, sans empiéter sur les horaires de leur gagne-pain principal.