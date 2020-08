Les pénitenciers tentent de renouer avec une nouvelle normalité, malgré la COVID

Il n’y a pas d’éclosion de COVID-19 dans les prisons fédérales à l’heure actuelle, mais le personnel et les visiteurs doivent se préparer à vivre «une nouvelle normalité» qui pourrait persister pendant plusieurs années.

En mars, le Service correctionnel du Canada a mis en œuvre plusieurs mesures pour tenter de combattre ce fléau qui a aussi frappé les pénitenciers. On a fourni au personnel des équipements de protection individuelle comme des gants, des masques, des blouses et des écrans faciaux.

Les prisons ont également interdit les visites du public.

Malgré ces précautions, le nouveau coronavirus s’est propagé derrière les barreaux.

«Sur nos 43 établissements, nous avons eu cinq éclosions depuis le début de la pandémie, qui sont maintenant toutes terminées, dit une porte-parole de Service correctionnel Canada Marie Pier Lécuyer. Cependant, nous continuons à surveiller la situation et à appliquer avec diligence nos mesures de sécurité et nos protocoles sanitaires.»

Au total, 360 détenus au Canada ont été déclarés positifs à la COVID-19, et deux d’entre eux sont décédés. Le Centre fédéral de formation à sécurité multiple de Laval a été l’endroit le plus durement touché. On y a recensé 161 cas et déploré un décès. Un détenu demeure hospitalisé.

À l’Établissement Medium de sécurité moyenne, en Colombie-Britannique, 120 détenus ont été déclarés positifs. L’un d’entre eux est également décédé.

Vendredi, le site internet du Service correctionnel du Canada ne répertoriait aucun cas actif parmi les détenus, mais les résultats de cinq tests étaient en attente.

Selon Mme Lécuyer, 139 des 142 employés atteints par le virus étaient rétablis à la date du 5 août.