Pénis trop gros, quoi faire?

Soufflez!

«Lorsqu’on est confronté à un gros pénis pour la première fois, il y a un effet de surprise et ça vient souvent avec un petit stress, une anticipation de la douleur, ce qui fait contracter nos muscles pelviens», affirme la spécialiste.

Il est donc indiqué de pratiquer des exercices de respiration avant ou même pendant la partie de jambes en l’air. Inspirez et expirez lentement trois fois, et vos muscles tendront à se relâcher. On appelle cette technique la respiration consciente. N’importe quelles autres démarches de relaxation pourraient également aider.