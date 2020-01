Pénélope McQuade s'ouvre sur sa dépression dans un message percutant

Pénélope McQuade a choisi de briser le silence sur un mal qui l’affecte depuis longtemps, en ce début d’année. Dans une longue publication sur Facebook, l’animatrice décrit ce qu’est et n’est pas la dépression, et souhaite surtout passer par-dessus le tabou et la honte souvent associés aux problèmes de santé mentale.