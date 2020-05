Le confinement donne des idées! Ce 5 mai, Kelsey Pavelka, enseignante qui habite l’Indiana, a occupé sa journée en réalisant un «do it yourself». Elle a pris un rideau de douche, des rubans adhésifs et quelques sacs plastiques et les a accrochés ensemble sur sa porte d’entrée, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Un endroit pour mettre les mains d’un côté comme de l’autre a été créé, pour que ses élèves et l’enseignante puissent s’enlacer. Cette création a été surnommée «station de câlins spéciale confinement».

Plusieurs personnes sont venues lui rendre visite dès le lendemain, pour certaines à plusieurs reprises. Elle a déclaré à Reuters que les enfants avaient été «remplis de joie» de la revoir. En attendant de reprendre la classe pour de bon.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

