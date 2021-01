“La situation avec ce président déséquilibré ne pourrait pas être plus dangereuse”, a-t-elle poursuivi en promettant que le Congrès agirait si Donald Trump ne quittait pas “de façon imminente et volontairement” la Maison Blanche.



Son collègue et chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, a réagi en prévenant que lancer cette procédure contre Donald Trump ”à 12 jours seulement de la fin de son mandat ne fera que diviser davantage notre pays”.

“J’ai contacté le président élu Biden aujourd’hui et je compte lui parler de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour calmer le jeu et unir le pays”, a souligné le numéro un des républicains à la chambre basse.

Le porte-parole du général Mark Milley, le colonel Dave Butler, a confirmé à l’AFP l’appel entre Nancy Pelosi et le général Mark Milley.

La présidente de la Chambre des représentants “est à l’origine de l’appel avec le chef d’état major. Il a répondu à ses questions sur la chaîne de commandement nucléaire”, a-t-il indiqué, sans entrer dans le détail de la conversation.

Éviter un «film d’horreur»

Le président américain est aussi le commandant en chef des armées. C’est lui qui peut donner l’ordre d’activer le code nucléaire au chef du commandement stratégique, qui le répercute aux sites nucléaires, si cet ordre est légal.

Le 45e président des Etats-Unis doit céder le pouvoir à Joe Biden le 20 janvier mais Nancy Pelosi a affirmé jeudi que chacun des quelques jours restant pouvait se convertir en “film d’horreur pour l’Amérique”.

Mercredi, des sympathisants de Donald Trump avaient fait irruption au Congrès pendant une séance extraordinaire visant à certifier la victoire de Joe Biden, provoquant de violentes scènes de chaos.

Peu avant, le milliardaire républicain avait refusé une nouvelle fois de reconnaître sa défaite face à ses partisans rassemblés devant la Maison Blanche, les encourageant à se rendre “pacifiquement” devant le Capitole.

Ordre de lancement

Le seul garde-fou existant au pouvoir accordé au président est d’ordre légal. Les lois de la guerre autorisent un militaire à refuser d’exécuter un ordre illégal, note le document du Congrès. Or tant que le président exerce légalement ses fonctions, son ordre est légal.

“Les questions autour de la légalité d’un ordre ― savoir s’il est conforme aux exigences, selon les loi des conflits armés, de nécessité, de proportionnalité et de distinction (entre civils et militaires, ndlr) ― ont plus de chances d’aboutir à des consultations et à une décision différente du président qu’à un refus par l’armée d’obéir à son ordre”, précise-t-il.

Le président des Etats-Unis est accompagné en toutes circonstances d’un aide militaire qui transporte une valise, surnommé “le football”, contenant tous les éléments nécessaires à une frappe nucléaire.

S’il décide de lancer une frappe, il consulte les options à sa disposition et donne par téléphone l’ordre au commandement militaire de l’exécuter. Son appel est authentifié par un numéro figurant sur une petite carte appelée “le biscuit”, qu’il indique à son interlocuteur.

Au total, le délai entre la décision du président et le lancement d’une arme nucléaire peut se limiter à quelques minutes, notait récemment Derek Johnson, de l’organisation antinucléaire Global Zero.

“Des gens dans la chaine de commande peuvent techniquement refuser d’obéir à un ordre, mais un ordre authentifié est considéré comme légal”, a-t-il souligné dans une vidéo. “Et la pression pour obéir est massive”.

Le système est “conçu pour être rapide et décisif. Il n’est pas conçu pour débattre de la décision”, notait en août 2016 sur NBC l’ancien chef de la CIA Michael Hayden.