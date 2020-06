La Couronne réclame 50 ans de prison pour Ugo Fredette

SAINT-JÉRÔME, Qc — La Couronne demande une peine de prison ferme de 50 ans pour Ugo Fredette, sinon, cela signifierait qu’il n’y a aucune conséquence à commettre un second meurtre — pas même une heure d’incarcération de plus, a plaidé Me Steve Baribeau.

Il plaide aussi qu’il faut dénoncer le meurtre de l’ex-conjointe de Fredette, Véronique Barbe, tuée dans un contexte de violence conjugale, dans un «acte de domination».

La violence conjugale est un enjeu sociétal qui est encore bien présent en 2020, a-t-il ajouté. «On met du temps à évoluer.»

Les plaidoiries des avocats sur la longueur de la peine de prison que Ugo Fredette devra purger pour avoir tué deux personnes ont débuté jeudi matin, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Fredette a été reconnu coupable par un jury de deux meurtres au premier degré, commis le 14 septembre 2017.

L’homme de 44 ans a tué de 17 coups de couteau son ex-conjointe, Véronique Barbe.

Il a aussi été reconnu coupable du meurtre d’Yvon Lacasse, un automobiliste de 71 ans croisé par hasard alors qu’il était en fuite après avoir tué son ex-conjointe. Il l’a tué le même jour, volant son véhicule pour poursuivre sa cavale sans être repéré.

Une peine jamais vue au Québec

Le meurtre au premier degré entraîne automatiquement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Sauf qu’une disposition du Code criminel permet depuis quelques années de cumuler les périodes de 25 ans quand il y a eu plus d’un meurtre.

C’est ce qui est en jeu ici: Fredette a commis deux meurtres alors la juge pourrait lui imposer 50 ans de prison ferme, une peine encore jamais vue au Québec.

Sinon, c’est comme si la vie de Yvon Lacasse ne valait rien, a lancé jeudi matin Me Baribeau.

Il a plaidé le niveau de culpabilité morale élevé de Fredette.