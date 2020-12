Le cadeau de séparation cruel et inhabituel de Trump: une série d'exécutions

Comme le précise la plainte, chaque exécution attire environ 200 personnes qui se mêlent à la prison, mangent dans des restaurants locaux et dorment dans des hôtels locaux. Près d’une centaine de membres du personnel du Bureau des prisons sont généralement amenés de d’autres prisons pour aider aux exécutions à Terre Haute. Des prisons où peuvent se trouver des éclosions. Les représentants des médias et les manifestants sont également susceptibles de se rassembler pour chaque événement.

«La pandémie pose plus de risques avec les exécutions fédérales qu’avec les exécutions par les États, car vous faites venir des gens de partout au pays», a déclaré Dunham. «Vous avez plus d’opportunités d’infecter les gens.»

Cassandra Stubbs, directrice du projet de la peine capitale de l’Union américaine des libertés civiles (ACLU), qui a également plaidé des problèmes liés à la COVID-19 et à la peine capitale, a argué que les exécutions pouvaient être, à l’évidence, des événements super-propagateurs (les superspreaders).

«Les gens tombent malades et meurent à cause d’eux», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Les avocats, les conseillers spirituels, les journalistes et les gens de tout le pays mettront leur vie en danger pour assister à ces exécutions fédérales. Mais les personnes qui vivent dans le comté de Vigo et les personnes incarcérées au pénitencier de Terre Haute n’ont pas leur mot à dire sur le risque auquel elles seront exposées.»

Selon un affidavit de Joe Goldenson, un médecin qui compte 33 ans d’expérience en milieu correctionnel, le nombre d’infections à la COVID-19 à Terre Haute a augmenté après la reprise des exécutions cet été. Il a averti que le Bureau des prisons n’avait pas adopté les mesures appropriées pour endiguer la propagation du coronavirus, notant que le complexe pénitentiaire utilisait toujours un formulaire de filtrage des visiteurs obsolète publié pour la première fois en mars.

«C’est mon opinion professionnelle que les détenus de Terre Haute courent un risque accru de contracter la COVID-19 en raison de la nature des exécutions dans l’établissement», écrit-il. «Il en va de même pour les membres du personnel, leur famille et les membres de la communauté de Terre Haute dans son ensemble, tous ces groupes ont probablement un risque plus élevé de contracter la COVID-19 que si les exécutions étaient reportées, sans oublier les risques associés de maladie grave et de décès pour un certain nombre de membres de ces groupes.»