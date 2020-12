De la tête aux pieds: 9 exfoliants testés et approuvés

Aja Koska via Getty Images

Chauffage, sécheresse, froid et amplitudes thermiques, notre peau n’a pas la vie facile quand le mercure chute. Si le mot qui revient tout le temps est bien sûr hydratation, il ne faut pas oublier l’exfoliation, à fréquence raisonnable. Exfolier notre épiderme, oui, mais pas trop, pour ne pas le priver de ses protections naturelles.

Pendant la saison froide, notre épiderme a tendance à s’assécher. L’exfolier, de la tête aux pieds, permettra de retirer les cellules mortes qui s’accumulent et également de déloger les impuretés. Ensuite, bien l’hydrater complètera l’opération.



S’exfolier oui, mais pas n’importe comment

1 - S’exfolier une à deux fois par semaine max.

2- Exfolier la peau avec délicatesse, notamment la zone fragile du décolleté. Toujours rincer et sécher doucement.

3 - La peau exfoliée est photosensible, ne pas s’exposer au soleil ensuite sans protection.

4 - N’oubliez pas d’exfolier régulièrement les zones sujettes aux poils incarnés comme la zone du bikini, notamment.

5 - Fabriquer votre exfoliant maison revient à avoir sous la main du gros sel ou du sucre, un filet d’huile d’olive ou du miel. Les versions sucrées ou salées, au choix, sont légion et les recettes foisonnent sur la toile.





9 exfoliants testés et approuvés



Pour le corps

Gommage exfoliant Rêve de Miel, Nuxe

Courtoisie Nuxe

Un coup de coeur qui ne se dément pas pour ce gommage gourmand pour le corps, parfait pour l’hiver. Au doux parfum de miel - tout comme les meilleurs vendeurs iconiques de la marque française de cosmétologie naturelle - sa formule riche et douce exfolie délicatement la peau. Une fois rincé, il laisse une délicate couche d’huile non grasse qui pénètre rapidement et durablement l’épiderme pour une peau bien hydratée. On ne s’en lasse pas!

Gommage Crushed Cabernet, Caudalie

Courtoisie Caudalie

Autre coup de coeur, c’est le fameux Crushed Cabernet de la marque française Caudalie. Ses gros grains, aux pépins de raisin et aux six huiles essentielles, en font un must qui exfolie avec efficacité le corps sans irriter la peau. C’est sans aucun doute l’un de nos produits préférés de la maison, née dans la région de Bordeaux - connue pour ses grands crus - et qui a su placer le pépin de raisin au coeur de ses gammes, composant star aux multiples vertus beauté. Résultat de l’opération? La peau est lisse, douce et soyeuse comme après un soin pro dans un spa.

Gommage à la menthe poivrée, Malin + Goetz

Site Sephora

Les produits de la marque américaine se distinguent notamment par leurs fragrances particulièrement délectables. Ce gommage pour le corps n’échappe pas à la règle. Ce gel moussant est infusé de pierre ponce moulue et d’acides aminés pour exfolier et nettoyer la peau en douceur et très naturellement. Grâce à la menthe, on note une touche de fraîcheur qui vient conclure cette pause beauté.

Gommage Muesli Croustillant Amande, Occitane

Site L'Occitane

On mélange ce gommage corps à l’aspect de muesli, aux grains épais, à une formule lavante avant de masser la peau. Formulé à partir d’ingrédients d’origine naturelle et d’huile d’amande de Provence, il permet une exfoliation efficace et laisse la peau toute douce. N’oubliez pas les genoux, les zones du bikini et autres parcelles de peau sujettes aux poils incarnés.

Pour le visage

Scrub & Mask, Filorga

Site Filorga

Pour le visage, la tendance est au masque qui exfolie. Fini les solutions aux grains qui ravalent la peau, on laisse désormais poser ces formules qui dilatent les pores avant de masser doucement. Grâce aux grains, tout doux, on exfolie enfin les impuretés. C’est le principe de ce Scrub & Mask qui une fois appliqué mousse au bout de quelques instants, il est alors temps de masser pour se débarrasser des impuretés.

Masque nettoyant micro-exfoliant, Nuxe Bio

Site Nuxe

Dans la même veine que la précédente formule de Filorga, voici un masque à déposer et laisser poser sur le visage avant de délicatement masser. Ce qui va exfolier les impuretés, c’est la poudre de noyaux d’abricot, un exfoliant naturel, fabriqué en France et récupéré dans une logique de valorisation totale du fruit. Ajouté à cela de l’acide salicylique 100 % végétal, cela assure un nettoyage de la peau tout en douceur.

Instant Microdermabrasion, Youth To The People

Site Sephora

Ce soin resurfaçant - oui, vous avez bien lu - reflète les effets dʼun soin facial de microdermabrasion. Il regorge d’enzymes actives, d’exfoliants physiques durables et d’une forte teneur en caféine pour lisser et donc resurfacer visiblement la peau - en retirant les impuretés qui la rendent plus terne. Glow et clarté assurés.

Nettoyant exfoliant visage à la fraise, Fresh

Site Sephora

Ce nettoyant exfoliant contient deux tailles de cristaux de sucre qui fondent progressivement sur la peau pour affiner les pores et offrir un teint plus éclatant, tandis que l’extrait de pépins de fraise apporte un coup d’éclat et une allure plus saine et tonifiée. Il élimine l’excès de sébum, les impuretés et le maquillage tout en préservant l’hydratation et l’équilibre de la peau. Un soin sucré et addictif.

Exfoliant quotidien clarifiant, Aveeno

Site Aveeno

Il contient des extraits de soja ultrahydratants et des granules de source naturelle pour exfolier la peau et la nettoyer délicatement. On le répète, après une exfoliation, ne pas s’exposer au soleil! Pourquoi? La peau une fois exfoliée est photosensible! Si l’on sort, on n’oublie pas sa crème solaire, même en hiver.