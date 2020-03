Pearl Jam reporte des concerts au Canada en raison du coronavirus

LOS ANGELES — Pearl Jam reporte plusieurs concerts prévus au Canada à l’occasion de sa tournée mondiale intitulée «Gigaton», en raison de préoccupations concernant le nouveau coronavirus, a annoncé lundi le groupe.

Le groupe affirme que la partie nord-américaine de sa tournée, qui devait débuter à Toronto le 18 mars, a été reportée indéfiniment.

Les prestations prévues à Ottawa, Québec et Hamilton devraient également être reportées, selon le site web du groupe.

Pearl Jam a déclaré qu’il annonçait les reports avec «frustration et regret».

«Les niveaux de risque pour notre public et leurs communautés sont tout simplement trop élevés pour notre niveau de confort, a expliqué le groupe. Ajoutez à cela que nous avons également un groupe unique d’admirateurs passionnés qui voyagent très loin. Nous avons toujours été extrêmement touchés par cela et nous respectons leur énergie et leur dévotion. Cependant, dans ce cas, il faut éviter les voyages.»

De nouvelles dates seront annoncées et les billets actuels seront honorés pour ces dates, a précisé le groupe.