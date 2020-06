Une extension de la PCU coûterait 64 milliards $ de plus, estime le DPB

Les coûts dans le rapport Giroux ne tiennent pas compte de ce que le gouvernement a déjà dépensé pour la PCU, dont le budget est passé de 35 milliards $ à plus de 60 milliards $, car plus de Canadiens ont réclamé la prestation — et plus longtemps que prévu. Les chiffres les plus récents d’Ottawa montrent que 8,41 millions de Canadiens ont demandé la PCU et que 43,51 milliards $ ont été versés jusqu’au 4 juin.

OTTAWA — Le directeur parlementaire du budget estime qu’une extension de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), pour rallonger le nombre de semaines et permettre aux gens de toucher un autre revenu d’appoint, coûterait 64 milliards $ de plus.

De nombreux propriétaires de petites entreprises appuient les mesures visant à supprimer le versement de la PCU aux travailleurs qui se font offrir de reprendre leur poste, sauf pour des problèmes de santé, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, qui représente des dizaines de milliers de PME.

Selon les dernières données de Statistique Canada, près de trois millions de personnes étaient sans emploi en mai, alors que de plus en plus de gens décidaient de nouveau de chercher du travail, ce qui a poussé le taux de chômage à un sommet sans précédent de 13,7 %.

Les hommes ont commencé à retrouver un emploi à un rythme plus rapide que les femmes en mai, creusant l’écart entre les sexes dans les pertes d’emploi. Les femmes avec des enfants de six ans et plus ont par ailleurs retrouvé un emploi plus rapidement que celles qui ont des enfants plus jeunes, ce qui illustre, selon des experts, l’importance des garderies pour le retour au travail.

Or, un sondage auprès de plus de 8000 garderies, centres de la petite enfance et services de garde en milieu familial au Canada suggère mercredi que plus du tiers n’étaient pas certains de pouvoir rouvrir avec un assouplissement des mesures sanitaires. Quelque 70 % ont également déclaré avoir licencié du personnel, et près de 90 % des employées de CPE ont demandé la PCU.

«Pour remettre les services de garde sur les rails, les gouvernements doivent trouver des moyens de ramener les employés dans le secteur, a soutenu Don Giesbrecht, directeur général de la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, qui a commandé le sondage. «Ce qui veut dire s’attaquer au problème des bas salaires et prévoir une enveloppe financière spéciale afin de faire en sorte que les services de garde sont sécuritaires pour les enfants et pour le personnel.»

Ottawa a offert 14 milliards $ aux provinces pour les aider dans leur opération de déconfinement, dont une partie est destinée aux services de garde — mais on en ignore le montant.