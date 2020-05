PCU: Ottawa maintient un «flou» pour les travailleurs qui ne se sentent pas en sécurité

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick L'administrateur en chef adjoint de la santé publique, Howard Njoo, regarde la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, qui participe à une conférence de presse par téléconférence, le vendredi 8 mai. 2020.

Quelques heures plus tard, la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, a laissé tomber devant un comité fédéral, en réponse à une question du député conservateur Kelly McCauley, que ces travailleurs pourraient rester à la maison et recevoir la PCU.

Selon Me Plamondon, le gouvernement fédéral entretient une certaine confusion à ce sujet. Ce «flou» pourrait avoir pour effet que les employés décident de ne pas se présenter au travail, sans en connaître les réelles conséquences.

«Si on commence à dire oui à ça, il n’y a plus personne qui va vouloir retourner (au travail) et tout le monde va vouloir terminer leurs quatre mois de PCU avant de retourner travailler. L’économie ne pourra pas reprendre», décrit l’avocate en droit du travail.

Elle met en garde aussi contre la tentation de jouer à la cigale tout l’été.

«On peut s’attendre à ce que la crise soit beaucoup plus longue et qu’elle perdure après l’été. Et donc si c’est le cas, les gens vont avoir écoulé toute leur PCU si jamais on a une deuxième vague à l’automne. Et donc ça va mener à l’obligation pour le fédéral de lancer des nouveaux programmes ou les prolonger à nouveau. Encore des coûts!» avertit-elle.

La PCU offre 2000 $ pour chaque tranche de quatre semaines, pour un maximum de 16 semaines. Elle est disponible rétroactivement du 15 mars et jusqu’au 3 octobre 2020.

La prestation est offerte aux personnes qui ont cessé de travailler pour des raisons liées à la COVID-19 — parce qu’elles ont perdu leur emploi, sont malades, en quarantaine ou parce qu’elles doivent s’occuper de personnes à charge.

