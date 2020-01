Chefferie du PCC: la course part mal pour Bryan Brulotte

Le politicien ne pourra toutefois pas utiliser la même excuse pour expliquer la piètre qualité du français employé un peu partout sur son site web. Comme le relevait TVA Nouvelles lundi, la page est truffée de fautes de français et de formulations mal traduites.

«Bryan possède plus de 35 années d’expérience, en- et hors-tenue», pouvait-on encore lire sur la page d’accueil lundi après-midi, une traduction maladroite de «both in and out of uniform».

L’équipe du politicien devra aussi réviser ses participes passés, comme on peut le constater ci-dessous: