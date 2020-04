Voici comment je fais face à la pauvreté pendant la pandémie en tant que mère monoparentale

Terrifiée de me retrouver une fois de plus sur la liste d’attente des banques alimentaires ou de ne pas avoir les moyens de subvenir aux besoins essentiels de mon enfant ayant des besoins spéciaux complexes, j’avais fait en sorte d’avoir plusieurs sources de revenus. J’ai accueilli des étudiants internationaux, eu un emploi à temps partiel avec une flexibilité pour prendre soin de mon enfant, gardé des enfants après l’école et donné des cours de musique.

Lorsque mon fonds d’urgence s’est épuisé, nous avons été plongés dans la pauvreté. Les montants d’aide publique étaient trop bas pour nourrir une famille et payer l’hypothèque de notre petit semi-détaché, donc plutôt que de me reposer pour récupérer, j’ai enchaîné les petits boulots sans arrêt pour payer les factures.

En tant que personne immunosupprimée, j’achetais deux semaines de provisions pour notre famille. Et je me sentais chanceuse de pouvoir faire ça. Pendant mes pires années, ces 140 dollars supplémentaires auraient été impossibles.

J’étais à la caisse à l’épicerie. Les gens devant moi ont dépensé plus de 800 dollars et se sont vantés d’être en mesure de «survivre pendant des mois». La personne suivante en a dépensé le double. Pendant ce temps, je tapais chaque achat dans une calculatrice.

Plus d’un million de Canadiens qui ont déjà demandé l’assurance-emploi vont soudainement devoir se contenter d’une fraction de leur revenu. En tant que parent célibataire, cette réalité est encore plus intense. Vous n’avez pas deux moitiés pour faire un tout.

J’ai puisé le petit montant que j’avais pu épargner dans mon fonds d’urgence. Si nous en avons besoin, ma famille a 140 dollars pour nous permettre de passer deux semaines d’isolement. Mes opérations pour mon cancer, qui me rendent plus à risque de contracter ce virus, rendent cela possible.

Je n’ai pas trouvé les articles très en demande comme des lingettes, du désinfectant pour les mains, du pain et de la farine. Je ne pouvais pas non plus me permettre les prix élevés pour le papier de toilette dans mon magasin de l’est de Toronto, qui sont passés de 5,99 dollars à 13,99 dollars pour huit rouleaux. Je suis sortie de là les mains vides. J’ai réussi à acheter quelques articles supplémentaires dans un autre magasin et j’ai déposé des provisions pour la banque alimentaire. Ils en ont plus besoin que nous.

À la maison, j’ai préparé des repas économiques pour le congélateur au cas où je tomberais malade et que je ne pourrais pas cuisiner - la soupe, le dahl aux lentilles et la tarte maison sont les plats préférés de la famille et peuvent être réchauffés facilement. J’ai installé une station de lavage des mains et commandé une réserve de médicaments pour mon fils (bien que je ne puisse en obtenir que pour dix jours).

Les six médicaments différents qu’il prend chaque jour, soit 17 pilules au total, sont de plus en plus difficiles à trouver. Si l’un de ses médicaments est pris avec quelques heures de retard, il sera hospitalisé. C’est aussi inquiétant que notre situation financière.

Soins personnels et santé mentale

Pendant des années, prendre soi de moi m’a échappé. Il n’y a pas vraiment moyen de prendre soin de soi dans un contexte de chirurgie oncologique et de pauvreté. Mais j’essaie de faire quelque chose, n’importe quoi, pour me sentir bien pendant cette pandémie.

Mon objectif est de garder les enfants en bonne santé et de faire en sorte que leurs journées soient prévisibles et sûres. Pourtant, récemment, je me suis retrouvée à respirer profondément, à prendre une tasse de thé (sachant qu’il me reste exactement 21 sachets de thé) et à me laisser aller à ce moment tellement nécessaire.