Inquiète, Pauline Marois veut se poser en ambassadrice de la langue française

En 2018, près de la moitié de la clientèle résidant dans la région montréalaise affirmait avoir été accueillie au moins une fois dans une autre langue que le français, dans les six mois précédant le sondage, une hausse de 27 pour cent par rapport à 2010, et de 40 pour cent par rapport à 2012.

Au printemps dernier, l’OQLF — à qui on a coupé les vivres cette année de quelques centaines de milliers de dollars — rapportait que la proportion de commerces offrant un accueil uniquement en français a reculé entre 2010 et 2017, passant de 84 à 75 pour cent.

«Sans que ce ne soit dramatique, c’est comme ça que finalement, on laisse aller progressivement. On se dit: “Non, c’est plus ou moins important, puisqu’il n’y a pas de drame à prévoir à l’horizon”.

Pensons à la formule d’accueil «Bonjour-Hi!», de plus en plus utilisée dans les commerces montréalais, la connaissance de l’anglais comme critère d’embauche et le recul d’un pour cent du nombre de Québécois ayant le français comme seule langue maternelle.

Madame la ministre a fait une erreur

Elle se rappelle une époque où chaque faute de français commise par un membre de son cabinet lui était communiquée. «On me le laissait savoir et rapidement. C’était une priorité. Même moi, je fais un effort pour bien parler, utiliser les bons mots, mais je fais des erreurs comme tout le monde, et quand j’en faisais (...) il y avait des téléphones qu’on nous faisait rapidement pour nous dire: “Non, non, non, ça n’allait pas. Madame la ministre avait fait une erreur. On ne prononce pas ce mot-là comme ça, ou elle ne devait pas utiliser ce terme-là dans le sens où elle l’a utilisé”. C’était très efficace comme méthode de correction.»

Les gens devraient continuer à se soucier de la langue, insiste-t-elle, à commencer par la fonction publique qui a le devoir d’exemplarité.

Plus tôt en août, La Presse canadienne a révélé qu’un document officiel du ministère de l’Immigration était bourré de fautes de français. On pouvait notamment y lire: «Veuillez, s’il vous plaît, trouvez ci-joint une copie des lettres décisions.» Le verbe «trouver» aurait dû être à l’infinitif et le style télégraphique des «lettres décisions» avait de quoi surprendre.

Multiplier les chiens de garde?

Le Québec doit-il se doter d’un commissariat à la langue française qui examinerait en toute indépendance le travail de l’OQLF, tel qu’envisagé par le gouvernement Legault? Pauline Marois en doute.

«Est-ce que c’est nécessaire de multiplier les chiens de garde, ou de faire en sorte que les chiens de garde qui existent aient les moyens d’agir? Je pose la question», a-t-elle réagi.

Dans ce contexte, elle s’inquiète du sort que l’on réservera au Conseil supérieur de la langue française, qualifié en 2016 de «coquille vide» par la députée caquiste Claire Samson.

«Si on dit: “On se débarrasse de l’un au profit de l’autre”, est-ce qu’on est gagnant? C’est ça la question. Ou on regarde ce que fait le conseil et on le renforce?»

Dans l’immédiat, selon Mme Marois, il serait souhaitable d’étendre la loi 101 aux petites et moyennes entreprises de 10 à 50 employés, où se retrouvent plusieurs nouveaux arrivants.

M. Legault s’y opposait en 2013 et s’y oppose toujours.

