Paul St-Pierre Plamondon en croisade pour la langue

Élu depuis moins d’une semaine, le nouveau chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon n’a pas mis de temps à enfourcher le cheval de bataille traditionnel de la formation indépendantiste: la langue française.

Selon lui, le gouvernement caquiste “accélère l’anglicisation” de la région métropolitaine de Montréal en accordant 700 millions $ à l’Université McGill et au collège Dawson, pour leur permettre d’accueillir davantage d’étudiants francophones. On s’attendait à ce que M. St-Pierre Plamondon présente jeudi les responsabilités qu’il attribue à chacun des neuf élus de son caucus, mais les discussions ne sont pas terminées.

En conférence de presse à l’Assemblée nationale, le nouveau chef péquiste, qui a fait ses études de droit à McGill, a dit qu’il n’hésiterait pas à dire non à l’expansion du réseau d’enseignement supérieur en anglais. Il encourage le choix individuel d’apprendre d’autres langues, mais selon lui, l’État québécois ne doit pas financer le recul du français.

“Je suis très fier de mon parcours à McGill, mais là, on parle de choix budgétaires et d’un gouvernement qui se dit nationaliste et qui subventionne à même nos fonds publics l’accélération de l’anglicisation dans la grande région de Montréal.”

Un éventuel gouvernement péquiste refuserait les projets d’agrandissement de cégep ou d’université de langue anglaise et favoriserait plutôt le financement des places dans le réseau de langue française.