Qui est Paul St-Pierre Plamondon?

QUÉBEC – Le nouveau chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon mise sur ses atouts pour rallier toute son équipe de députés mercredi et jeudi, son premier grand test à l’Assemblée nationale, mais il demeure largement méconnu.

Saviez-vous qu’il a été avocat anticorruption en Bolivie et qu’il a reçu des menaces de mort? Qu’il a vécu au Danemark dans la famille d’un pasteur protestant? Qu’il était gardien de but au hockey pendant ses études à la prestigieuse université Oxford au Royaume-Uni?

Élu vendredi soir avec 56 % des voix des membres contre 44 % pour le député Sylvain Gaudreault, il doit maintenant se faire connaître des électeurs et tisser des liens avec le caucus.

“Mon rôle va être de me rapprocher de mon équipe (de députés) et d’être proche de Québec”, a dit M. St-Pierre Plamondon à propos de sa rencontre avec le caucus de neuf élus mercredi et jeudi.

En entrevue avec La Presse canadienne mardi soir, celui qui n’a jamais encore été député à l’Assemblée dit avoir parlé à chacun des élus péquistes et avoir reçu un accueil positif: “Ils veulent collaborer et ils reconnaissent la pleine validité du choix des membres.”

Le Danemark, le Oui et Air Canada

Avocat et détenteur d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), l’homme de 43 ans a acquis ses convictions au fil de ses expériences de vie. À 17 ans, il part vivre en Scandinavie, en échange, dans une famille au Danemark, un pays qui l’a marqué. C’est là qu’il acquiert sa fibre sociale-démocrate et “la normalité d’avoir son drapeau et son pays”.

L’année suivante, il revient au Québec et vote Oui au référendum de 1995, mais son père, fédéraliste, qui s’y oppose, refuse de l’amener au bureau de scrutin.