Paul St-Pierre Plamondon est le nouveau chef du Parti québécois

Il devient le 10e chef de l’histoire du PQ en coiffant ses trois adversaires, l’historien Frédéric Bastien, l’humoriste Guy Nantel et le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Un peu plus de 25 500 membres et sympathisants ont exprimé leur droit de vote. La soirée électorale avait lieu dans la permanence du parti à Montréal.

L’avocat Paul St-Pierre Plamondon a été élu chef du Parti québécois (PQ) vendredi soir au terme de la course à la direction la plus inhabituelle depuis la fondation du parti en 1968.



La direction du parti était vacante depuis la démission de Jean-François Lisée le soir de la défaite historique du PQ aux élections générales d’octobre 2018. La formation était alors passée du statut d’opposition officielle à troisième formation à l’Assemblée nationale, avec 10 députés. Le député de Matane, Pascal Bérubé, a assumé l’intérim depuis.

Entre-temps, le parti s’est réorganisé et s’est recentré sur un discours et un programme résolument indépendantistes au cours d’un congrès de refondation en novembre l’an dernier.

Lancée en mars, cette course à la direction a été la plus longue et certainement la plus inusitée dans les annales du PQ. Elle a d être suspendue au plus fort de la pandémie de COVID-19 en raison de l’interdiction des déplacements et des rassemblements.

Les candidats ont pris part à trois débats cet automne, qui ont été webdiffusés à partir d’un studio de Granby, sans militants dans la salle.

″À la fin de cette soirée, nous devons être unis et soudés plus que jamais” pour soutenir le nouveau chef en vue du scrutin de 2022, a prévenu le président du PQ, Dieudonné Ella Oyono, dans son allocution.

“L’élection de ce soir, c’est le début du rebond du Parti québécois”, a affirmé le président de l’aile jeunesse du PQ, Alec Ordon.