Paul St-Pierre Plamondon fait face à plusieurs défis

“C’est sûr qu’une course, c’est émotif, mais ma position sera toujours la même, la porte est ouverte, je serai toujours équitable et de bonne foi”, a-t-il déclaré en conférence de presse à l’ Assemblée nationale en matinée, avant de rencontrer les élus pour deux jours.

Il entend s’entretenir avec son adversaire pendant la course à la direction, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, qu’il a battu avec 56 % des voix contre 44 % au dernier tour de scrutin vendredi soir.

Il n’a obtenu aucun appui affiché d’un député pendant la longue course à la direction qui vient de se terminer et il doit ressouder l’équipe.

QUÉBEC – Le nouveau chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon “a l’intention d’exercer pleinement son leadership” et il allait être testé dès le premier jour de sa rencontre avec ses députés mercredi.

“Je ne m’engage pas, sur la base d’une élection complémentaire hypothétique, à me présenter dans un endroit ou un autre”, a-t-il dit en précisant qu’il n’a pas demandé à un élu de lui céder son siège.

Plusieurs défis attendent Paul St-Pierre Plamondon, qu’on surnomme déjà PSPP. D’une part, c’est un chef non parlementaire. Il dit n’être pas pressé de faire son entrée au Salon bleu, afin de privilégier plutôt le travail sur le terrain, sauf qu’en cette période de pandémie, il est difficile d’aller à la rencontre des électeurs.

M. St-Pierre Plamondon a laissé entendre que le manque d’appuis à sa candidature au caucus n’était pas un problème, mais plutôt un “défi”. Il a fait valoir qu’il allait former une équipe avec les élus péquistes parce que tous sont là pour la même raison, soit la souveraineté.

“J’ai l’intention d’assumer mon leadership. Pendant neuf mois, on a débattu, je suis désormais chef du Parti québécois (PQ), je serai présent à l’Assemblée nationale, je vais m’impliquer dans les choix stratégiques, je serai de toutes les réflexions.”

D’autre part, il faut reconstruire le parti qui a subi sa pire défaite électorale en 2018, passant du statut d’opposition officielle à celui de troisième groupe d’opposition. Il y a neuf élus péquistes en Chambre, par rapport à 76 de la Coalition avenir Québec, 28 du Parti libéral et 10 de Québec solidaire.

Trois des cinq élus péquistes qui avaient le droit de se prononcer dans cette course avaient appuyé un autre candidat: Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine), Méganne Perry Mélançon (Gaspé) et Lorraine Richard (Duplessis) ont soutenu leur collègue, Sylvain Gaudreault.

Deux députés, Sylvain Roy (Bonaventure) et Véronique Hivon (Joliette), n’ont pas pris position publiquement.

Trois autres, à titre d’officiers du groupe parlementaire, ne pouvaient se prononcer, soit le chef intérimaire Pascal Bérubé (Matane), le leader parlementaire Martin Ouellet (René-Lévesque) et le président du caucus, Harold LeBel (Rimouski).

Le PQ a choisi son chef vendredi au terme d’une longue course de neuf mois perturbée par la pandémie. Outre MM. St-Pierre-Plamondon et Gaudreault, l’humoriste Guy Nantel et l’historien Frédéric Bastien étaient sur les rangs.