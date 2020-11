Au tour de Paul Rivard de quitter TVA Sports

Le commentateur et chroniqueur sportif Paul Rivard a annoncé son départ de TVA Sports, ce lundi 2 novembre, par l’entremise de son compte Twitter.

Cette annonce survient une dizaine de jours après celle du licenciement de son acolyte Daniel Melançon ainsi que de plusieurs de ses collègues de TVA Sports, résultat d’un important remaniement en ce qui a trait au traitement et à la diffusion de l’actualité sportive sur la chaîne spécialisée.

«L’entreprise m’a donné le choix entre continuer ou accepter une offre de départ. J’ai opté pour cette deuxième option, qui a été faite avec le respect de mon expérience de plus de quatre décennies dans le monde des communications», a expliqué le principal intéressé.

«Même si je déplore cette fin inattendue, je la comprends, certes. Même si je soupçonnais ce virage depuis quelques mois, je demeure empathique à l’endroit de mes jeunes collègues qui ont aussi été touchés. Je leur souhaite bonne chance tout en espérant pouvoir perpétuer ces liens d’amitié déjà solidement tissés.»

Le 23 octobre dernier, TVA Sports avait annoncé entreprendre un virage entièrement numérique pour ce qui est de la présentation de ses bulletins de nouvelles, qui prendront la forme de balados quotidiens. Le tout «afin de permettre aux passionnés de sports de consommer leurs nouvelles au moment et à l’endroit de leur choix», et de permettre la présentation en direct d’un plus grand nombre d’événements sportifs.

En tout, Paul Rivard aura prodigué ses services au Groupe TVA pendant 22 années, l’ayant fait passer de l’équipe de Salut Bonjour à celle de LCN pour finalement terminer cette course à TVA Sports.

«Comme la retraite n’est pas dans mon plan à court terme, j’amorce donc un nouveau chapitre comme communicateur pigiste et j’offre mon humble collaboration (à l’écrit, l’audio ou la vidéo) aux médias et entreprises», a également spécifié Paul Rivard dans sa publication.