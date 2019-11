Le patron de McDonald's quitte ses fonctions à cause d'une relation

Le président et chef de la direction de McDonald’s a quitté ses fonctions après avoir contrevenu à une règle interne interdisant les relations même consentantes avec les employés, a annoncé le géant de la restauration rapide, dimanche.

Selon l’entreprise, Steve Easterbrook a fait preuve d’un piètre jugement. McDonald’s interdit à ses gérants d’avoir des relations amoureuses avec des employés.

Dans un courriel transmis à l’ensemble du personnel de McDonald’s, M. Easterbrook reconnaît avoir eu une relation avec un ou une employée et avoir commis une erreur.

«Compte tenu des valeurs de l’entreprise, j’ai convenu avec le conseil d’administration que le temps était venu pour moi de partir», a-t-il écrit.

L’entreprise n’a donné aucune précision sur l’employé-e en question, notamment s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. Un avocat de M. Easterbrook a refusé de répondre aux questions de l’Associated Press.

Le conseil d’administration de McDonald’s a approuvé vendredi le départ de M. Easterbrook après avoir minutieusement examiné la question. Des précisions sur son indemnité de départ seront dévoilées lundi, selon un porte-parole de l’entreprise.

M. Easterbrook ne siégera plus non plus au conseil d’administration de McDonald’s.

Chris Kempczinski, le responsable des activités de l’entreprise aux États-Unis, remplacera Steve Easterbrook.

M. Kempczinski a joué un rôle clé dans l’élaboration du plan stratégique de McDonald’s et supervisé la transformation complète de la gestion de l’entreprise aux États-Unis, a souligné le président du conseil d’administration, Enrique Hernandez.

«Steve m’a engagé chez McDonald’s. Il a été un mentor patient et attentionné», a souligné son successeur.