Patrick Masbourian animera le nouveau rendez-vous matinal d'ICI Première

Patrick Masbourian sera à la barre de la nouvelle émission matinale d’ICI Première à compter de l’automne prochain, a confirmé Radio-Canada, ce mardi 7 mai.

Cette nouvelle émission succédera à Gravel le matin, dont l’animateur de La route des 20 avait déjà eu l’opportunité de piloter l’édition estivale à plusieurs reprises par le passé.

«Se voir offrir la matinale d’ICI Première est un honneur. Je compte relever ce défi avec passion et détermination pour offrir aux auditeurs une émission conviviale, qui les informe et qui est en phase avec ce qu’ils veulent savoir à ce moment de la journée», a déclaré Patrick Masbourian par voie de communiqué.

«Animateur d’une grande culture, chaleureux, rigoureux et curieux de tout, Patrick Masbourian est le candidat idéal pour remplir le nouveau mandat de l’émission du matin qui est de poursuivre, dans une forme et un ton résolument modernes, la relation privilégiée que la Radio de Radio-Canada entretient au lever du jour avec le public de la grande région de Montréal. ll a la capacité d’aborder tous les enjeux qui nous concernent, des sujets les plus sérieux aux plus variés » a affirmé pour sa part Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal de Radio-Canada.

Le diffuseur avait annoncé le mois dernier que l’émission Gravel le matin ne serait pas renouvelée, Alain Gravel se voyant confier de nouveaux mandats, et ce, aussi bien à la radio qu’à la télévision.

Cette nouvelle émission, dont le titre et les collaborateurs restent à confirmer, sera diffusée dès la rentrée, du lundi au vendredi de 5h30 à 9h, sur les ondes d’ICI Première.