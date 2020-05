Patrick Huard animera un nouveau talk-show à TVA

Denis Beaumont via La Presse Canadienne

TVA présentera un nouveau talk-show quotidien cet automne, alors que Patrick Huard animera La Tour.

Cette nouvelle proposition se distinguera toutefois de la compétition puisqu’il s’agira d’une émission de 30 minutes.

Tous les jours, Patrick Huard recevra des invités de tous les horizons pour discuter autant de culture, de sport et de politique que de santé, d’économie, d’environnement et d’éducation. Le but étant de mettre les projecteurs sur les sujets chauds de l’heure.

Évidemment, comme pour tout bon talk-show, ces discussions seront ponctuées, entre autres, de la visite d’invités surprises et de prestations musicales.

Le tout dans le chic décor d’un loft situé au sommet d’une tour (!) qui, dit-on, rappellera celui d’une sitcom.

«Nous sommes extrêmement heureux de l’arrivée à TVA de cette nouvelle production originale développée par l’équipe de Québecor Contenu, avec la collaboration de Trio Orange. D’autant plus qu’elle sera pilotée par un artiste aussi accompli que Patrick Huard. Patrick a cette formidable capacité de nous faire rire, de nous émouvoir, de nous faire réfléchir et d’intéresser un large public. Nous croyons que les téléspectateurs adopteront rapidement ce nouveau rendez-vous qui revisite le modèle traditionnel du talk-show», a déclaré Denis Dubois, vice-président, contenus originaux chez Québecor Contenu, par voie de communiqué.

La place qu’occupera La Tour dans la grille horaire de TVA ainsi que la date de mise en ondes de l’émission seront annoncées à une date ultérieure.