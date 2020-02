Patrick Huard ému aux larmes par un message touchant de ses enfants

Cette dernière a raconté que lorsque les deux amoureux se sont rencontrés, Patrick Huard lui a dit qu’il ne voulait pas d’autres enfants, qu’il ne voulait pas se marier, et qu’il ne voulait plus habiter avec une femme.

Julie Snyder a ensuite lancé une vidéo, réalisée par Ciné Québec pour célébrer les 30 ans de carrière de Patrick Huard, qui n’avait jamais été diffusée.

On peut voir sa fille Jessie qui lui confie à quel point elle l’aime.

«Je veux te dire quelque chose que je ne te dis pas souvent, mais que toi tu me dis souvent. Je suis fière de toi.»

La jeune fille devenue adulte, ainsi que Nathan, le fils que Patrick Huard a eu avec Anik Jean, âgé de huit ans, lui assurent aussi qu’il est le meilleur papa au monde, «même si tu doutes, parfois», précise Jessie Huard.

Inutile de préciser que le papa avait les yeux mouillés en revoyant cette vidéo.

«30 ans de carrière, c’est extraordinaire, a-t-il lancé. Cette carrière a été possible en partie grâce à vous tous, et je suis très fier. Mais je suis encore plus fier de la famille qu’on a, de comment on vit tout ça ensemble, de comment on s’appuie, de ce qu’ils m’apprennent tous les jours. Et sans eux, je ne pourrais pas faire ça. Ils sont toujours derrière moi.»

L’auteure-compositrice-interprète Anik Jean était elle aussi très émue. Julie Snyder a d’ailleurs fait remarquer qu’elle s’était fait tatouer le nom de sa belle-fille sur le bras.

«Ouais... Jessie, c’est comme ma fille!» a-t-elle précisé.

Monia Chokri… et Kevin!

Par la suite, Monia Chokri, porte-parole des Rendez-vous Québec Cinéma, a aussi eu droit à un moment fort en émotions. La comédienne et réalisatrice a confié qu’elle était une grande fan d’Occupation Double, au point où, pendant la diffusion de la dernière saison, l’automne dernier, alors qu’elle était en France, elle regardait en direct (donc à minuit et demi, heure de Paris) la téléréalité, grâce à une connexion VPN.

L’animatrice l’a aussi fait parler de son amour pour Kevin, le candidat coup de coeur du public rejeté par ses coéquipiers.

«Comme tous les Québécois, j’ai été conquise par cet homme complètement brisé par son environnement!» a-t-elle expliqué.

«Ce n’est pas vraiment un kick, c’est plus comme mon fils!» a-t-elle précisé, lorsque questionnée par Julie Snyder… qui a ensuite accueilli le fameux Kevin sur le plateau.