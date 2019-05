«La femme de mon frère»: la profonde et unique expérience de Patrick Hivon

Mettant en vedette Anne-Élisabeth Bossé, Évelyne Brochu et Magalie Lépine-Blondeau, le premier long-métrage de Monia Chokri raconte la relation fusionnelle entre Sophia, une jeune femme en pleine crise existentielle, et son frère Karim. Une relation qui prendra un tout autre tournant lorsque celui-ci tombera amoureux de la gynécologue de sa sœur (jouée par Évelyne Brochu).

«Quand j’ai commencé à voir comment Monia dirigeait cela, tout ce qu’elle regardait, tout ce qu’elle voyait, toutes les surprises qu’elle nous proposait, je me suis dit qu’il se passait quelque chose, qu’elle était vraiment inspirée à un autre niveau», ajoute l’interprète de Karim, qui s’est aussi dit surpris par la profondeur et le regard aiguisé que porte Monia Chokri sur les choses.

«Son humour est incroyable et elle le traduit parfaitement à l’écran. C’est comme si elle avait toujours fait ce métier de réalisatrice; c’est ce qui m’a surpris. C’est son premier long-métrage et j’ai l’impression qu’elle en a fait 300 autres. Elle se compare aux meilleurs réalisateurs desquels j’ai vu les œuvres. Elle a autant de chances que n’importe qui de gagner à Cannes.»

Selon Patrick Hivon, La femme de mon frère est un film aussi unique que marquant. «Il n’y a rien qui ressemble à ça et il est très simple, il n’est pas élitiste. On fait appel à quelque chose qui touche tout le monde : la famille, les insécurités personnelles, l’avenir et tout le côté d’avoir ce regard allant beaucoup plus loin que ce que les gens veulent laisser croire; car parfois, on a un discours très intellectuel, un peu déconnecté des vraies choses. Il y a toute la façade qu’on montre et qu’on accepte de montrer aux gens et celle qu’on accepte moins. Dans ce film, la réalisatrice a ce regard et cette humilité pour aller voir dans ces choses-là. Cela prend, je pense, beaucoup de courage et beaucoup d’intelligence pour aller là, car ce sont les failles qui accrochent le monde. On peut arrêter l’image du film n’importe où et l’afficher dans sa maison tel quel, car c’est beau partout, dans tout le film. Je n’ai pas vu ça souvent.»

«Anne-Élisabeth, c’est le clou, c’est le choix qu’il y avait à faire, poursuit-il. À un moment donné, on ne la reconnaît plus, c’est comme du vaudou ce film-là. Il fallait donc que jouer avec elle fonctionne bien pour moi. J’étais vraiment heureux lorsque Monia m’a dit que j’avais le rôle. Ça me change aussi beaucoup de mon casting, car c’est très ludique et d’une profondeur que je ne soupçonnais pas à la lecture du scénario. La bande-annonce, ce n’est qu’une pointe d’un immense iceberg. Je sais que je crée des attentes en disant cela, mais je n’ai pas peur, car je trouve que ce n’est pas assez même, il faut le vivre, c’est vraiment quelque chose.»