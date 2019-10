Patricia Paquin et Mathieu Gratton soulignent les 18 ans de leur fils de belle façon

Patricia Paquin et Mathieu Gratton ont pris le temps de souligner le dix-huitième anniversaire de leur fils Benjamin, ce mercredi 2 octobre, par l’entremise de leurs réseaux sociaux.

Le jeune homme, qui a un trouble du spectre de l’autisme, est l’un des sujets de la touchante série documentaire Autiste, bientôt majeur, produite par Charles Lafortune.

«On te souhaite la bienvenue dans ce monde d’adultes, rempli de défis, mais aussi de belles choses. Avec ta candeur magnifique, nous sommes certains que tu garderas ta joie de vivre exemplaire», ont déclaré les parents par l’entremise de la page Facebook Le monde de Benjamin.

«Depuis le verdict de ton TSA, je ne souhaite que ton bonheur et ton autonomie, et je crois bien que tu as trouvé les deux! Tu as travaillé bien fort et toujours avec cette joie de vivre qui te caractérise si bien», a renchéri la fière maman.

Benjamin travaille présentement pour le Café Chez Cheval, ouvert récemment par Patricia Paquin et Louis-François Marcotte, à Saint-Hilaire. Le commerce a d’ailleurs pour mission sociale d’employer des jeunes avec un trouble du spectre de l’autisme.

Autiste, bientôt majeur est diffusée le mercredi à 19h30, sur les ondes de Moi et Cie.