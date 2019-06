Patricia Paquin et Louis-François Marcotte changent d’air

Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ont plus que changé d’air. Ils ont changé de vie en vendant maison et chalet pour s’établir avec leur petite famille dans la campagne de Saint-Hilaire. Une enivrante aventure dont les grands et les petits moments ont été filmés et composent les 13 capsules d’On change d’air. Une sympathique incursion dans la nouvelle vie rurale du chef et de l’animatrice devenus entrepreneurs-agriculteurs.

Tout vendre pour entamer une nouvelle vie

Changer de rythme, se connecter à la nature et avoir un but commun, voilà ce à quoi aspirait l’un des couples chouchous du Québec. Cette nouvelle vie qu’ils ont apprivoisée au cours des deux dernières années est représentative de cette nouvelle terre dont ils ont pris possession.

C’est donc la vraie nouvelle vie – privée en compagnie des membres de leur famille et de leurs amis, mais aussi professionnelle - du duo et de leurs enfants dans laquelle on plonge au fil de ces 13 courtes capsules d’environ sept minutes. Un «amalgame de projet télé et de projet réel bien le fun» aux dires du chef vedette dont l’amour pour le calme et la nature ne date pas d’hier, mais demeurait peu connu du grand public.

L’idée de tout vendre pour se créer une vie nouvelle à la campagne, à leur image, c’est d’abord à Louis-François qu’elle est venue. «Je me rappelle très bien qu’on était au restaurant Le Serpent et qu’on discutait de l’idée de simplifier notre vie. J’ai dit à Patricia ce que je croyais qu’il fallait faire pour cela, et elle a dit oui. C’est alors devenu notre rêve commun.»

«Je suis très manuel et j’ai besoin de la campagne, où nous allions déjà chaque fin de semaine, ajoute celui qui est aujourd’hui entouré de poules, de chevaux, d’abeilles et bientôt de cochons. Je voulais être dans la terre au quotidien, je tripe avec mes tracteurs, j’aime m’occuper du terrain et des chevaux. La campagne, ça te force à ralentir tout le temps, c’est de la vitamine. Avec les enfants, on est plus là, on est plus disponibles. On ne travaille pas moins, mais on est moins éparpillés. C’est plus reposant, même si c’est une grosse année.»