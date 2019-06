Patrice Godin plonge dans le monde des survivalistes

Patrice Godin animera la nouvelle série docu-réalité Survivalistes, qui s’immiscera au coeur du quotidien d’hommes et de femmes ayant pris les grands moyens pour tenir le plus longtemps possible en situation de catastrophe.

Nous avons évidemment tous déjà entendu parler du phénomène des survivalistes, et nous avons probablement tous nos idées reçues sur ces individus craignant que la société telle qu’on la connaît ne s’effondre du jour au lendemain.

Des citoyens qui font tout ce qu’ils peuvent pour accroître leur niveau d’autonomie et leur débrouillardise pour être en mesure de faire face au pire, dans un monde de plus en plus menacé par les catastrophes naturelles, notamment.

Survivalistes veut aller au-delà des clichés pour en apprendre davantage sur la démarche de ces personnes, et la façon dont elles intègrent leur entraînement et leur préparation à leur emploi du temps et à leurs obligations quotidiennes.

À travers les interactions entre Patrice Godin et ses différents sujets, la série présentera des exercices d’évacuation et des techniques d’autodéfense, fera la lumière sur le penchant plus écologique de ce mode de vie, et verra même l’animateur faire ressortir le Bear Grylls qui sommeille en lui en passant une nuit en forêt sans équipement.

«Dans la continuité de sa quête d’histoires vraies et saisissantes, la chaîne Moi et Cie sort une fois de plus des sentiers battus avec Survivalistes, une série qui permettra aux téléspectateurs d’en apprendre davantage sur certains modes de vie encore méconnus», a soutenu pour sa part Suzane Landry, directrice principale Chaînes et programmation, Groupe TVA, par voie de communiqué.

Survivalistes sera diffusée l’hiver prochain, sur les ondes de Moi et Cie.