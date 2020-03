Patrice Godin s’ennuie de sa gang de «District 31»

Il a interprété un des psychopathes qu’on a le plus aimé détester. Après l’aventure District 31, Patrice Godin incarne maintenant un père impuissant devant la schizophrénie de son jeune adulte, dans Mon fils – une série qu’il trouve particulièrement poignante.

Dans la nouvelle série réalisée par Mariloup Wolfe, il joue Vincent, le père de Jacob (Antoine L’Écuyer), aux prises avec ses premiers épisodes psychotiques. Il revient au pays après avoir quitté sa famille pendant deux ans, et tente de réparer les pots cassés.

«Il se réinstalle, on comprend qu’il est parti pendant deux ans, explique Patrice Godin à propos de son personnage. À prime abord, on se dit: il est parti pendant deux ans avec une petite jeune; le trip est fini et il revient... mais c’est plus complexe que ça. On va le découvrir au fil de la saison. Il veut revenir dans la vie de sa famille, de son fils...»

Le HuffPost Québec s’est entretenu avec le talentueux et polyvalent comédien, lors du visionnement de presse de Mon fils, la semaine dernière (soit 24 heures avant le début de l’implantation des mesures de sécurité pour prévenir la propagation de la COVID-19). Il venait de voir pour la première fois les deux premiers épisodes montés.

«C’était très touchant. Ce l’était à la lecture, ce l’était en tournage… Je suis père de trois enfants, donc c’est sûr que ça me rentrait dedans! C’est quelque chose qu’on ne souhaite à personne, surtout pas à nos enfants.»