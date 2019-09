Ladurée Patrice Demers et David Holder, président de Ladurée

Les saveurs du Québec s’invitent à Paris pour Noël. Le pâtissier québécois acclamé Patrice Demers signe la toute dernière collection des Fêtes de la très célèbre maison française Ladurée, surtout connue pour ses macarons. Dans toutes les succursales Ladurée du monde, les becs sucrés pourront se procurer en novembre et décembre prochain sa bûche signature composée d’une mousse de chocolat noir (sucrée au sucre d’érable), d’une compote de canneberges à l’érable, d’un gâteau moelleux à l’érable et au sarrasin, un croustillant aux pacanes et sarrasin et garni d’une chantilly au sarrasin rôti.

Ladurée La bûche signature «Atoca» de Patrice Demers pour Ladurée

Bien sûr, il a aussi conçu trois macarons. Un à l’érable et pacanes, qui rappelle la tarte au sucre, un second macaron à la camerise, puis sa version de l’After Eight au chocolat noir et thé du Labrador. Le Montréalais est le troisième chef étranger à collaborer avec la pâtisserie, après la Norvégienne Claire Heitzler pour Noël 2018, puis le Japonais Mori Yoshida pour Pâques. « Même si le timing était un peu serré pour moi avec la rédaction du livre et les derniers shooting photos [NDLR : le chef sortira un troisième ouvrage le 10 octobre prochain], c’est le genre de proposition qu’il est difficile de refuser. Ladurée qui veut mettre de l’avant mon travail et les produits du Québec!», s’enthousiasme-t-il.

Ladurée