Patrice Bélanger quitte «Debout les comiques»

Après une semaine de mystère, Patrice Bélanger a confirmé, ce lundi 27 mai, qu’il ne sera pas de retour cet automne à l’animation de l’émission de radio matinale Debout les comiques, diffusée sur les ondes de CKOI.

Après un tour de table où Martin Cloutier, Tammy Verge et Billy Tellier ont tous confirmé leur retour, la parole fut donnée à Patrice Bélanger qui, le coeur lourd, a annoncé la décision «la plus difficile qu’il a eu à faire dans sa vie» aux auditeurs.

«Je m’appelle Patrice Bélanger, je suis une chochotte et je quitte Debout les comiques», a-t-il lancé d’emblée.

«Décision éminemment déchirante pour moi. Ça fait six ans que je n’ai que du fun à me lever avec vous. Vous êtes devenus des frères et des soeurs pour moi, et jamais je m’étais imaginé quitter Debout les comiques avant la fin de l’aventure.»