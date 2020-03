«Passe-Partout» se transpose sur scène

Alors que la troisième saison de la nouvelle mouture de Passe-Partout est attendue prochainement, evenko et Télé-Québec annoncent que l’aventure se transposera sur scène.

Les trois comédiens chouchous des 2 à 11 ans se promèneront en tournée un peu partout au Québec dès l’automne prochain.

Le spectacle d’une durée de 50 minutes, intitulé Coucou Passe-Partout, sera mis en scène par Marc St-Martin (celui qui prête sa voix à l’attendrissant Zig Zag).

La tournée compte présentement une quarantaine de spectacles et débutera le 3 octobre 2020 à Sainte-Thérèse.

Les petits fans (et leurs parents!) pourront entonner en choeur les plus grands succès de l’émission avec Passe-Montagne (Jean-François Pronovost), Passe-Partout (Élodie Grenier) et Passe-Carreau (Gabrielle Fontaine), et participer à des jeux interactifs.

Selon ce que la directrice des programmes jeunesse de Télé-Québec a confié à Radio-Canada, il n’est pour l’instant pas envisagé que les marionnettes fassent partie du spectacle.

La tournée se terminera au printemps 2021.

Passe-Partout est l’émission la plus regardée en ligne à Télé-Québec, avec près de 7 millions de visionnements cumulés, selon les données de la chaîne. Près d’un enfant sur deux d’âge préscolaire regarde cette émission jeunesse, selon les données fournies par Numeris.

Pour connaître les dates de la tournée, consultez le site d’evenko.