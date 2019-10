«Passe-Partout» déjà renouvelée pour une troisième saison

Télé-Québec confirme, ce mardi 1er octobre, que Passe-Partout sera de retour à l’automne 2020 pour une troisième saison.

Il faut dire que le succès de l’émission ne se dément pas, Télé-Québec rapportant que trois enfants sur cinq d’âge préscolaire regardent l’émission chaque semaine, laquelle occupe également le premier rang du palmarès des émissions jeunesse les plus populaires au Québec auprès des jeunes âgés entre deux et onze ans.

D’ici là, l’immensément populaire émission jeunesse reprendra du service à compter du lundi 7 octobre, avec le début de la deuxième saison, qui offrira 40 nouvelles émissions aux jeunes et moins jeunes.

Pour ce second tour de piste, neuf chansons originales seront reprises pour faire chanter et danser les enfants, dont Les métiers, Laisser sa trace, Le fantôme blanc et Le p’tit printemps, ainsi que six nouveaux contes de Grand-Mère.

Il s’agit évidemment d’une bonne nouvelle pour les parents qui, à ce point-ci, devaient commencer à être un peu fatigués de revoir les mêmes épisodes et d’entendre les mêmes chansons en boucle, semaine après semaine.

Notons qu’à l’instar d’Occupation Double (!), Passe-Partout est désormais diffusée quatre soirs par semaine (au lieu de trois), soit du lundi au jeudi à 18h.