«Passe-Partout» aborde simplement l'homosexualité de madame Coucou

Ce à quoi madame Coucou a répondu qu’elle et Dorine étaient toutes les deux les mamans de Cachou.

La voisine de Cannelle et Pruneau était venue présenter son bébé Cachou aux jumeaux. Elle leur a d’abord montré comment bien tenir le nouveau-né tout en glissant quelques mots sur le long processus d’accouchement, déclarant alors sa gratitude envers Dorine, son amoureuse, qui avait été là pour l’encourager.

Depuis son retour en ondes, Passe-Partout fait un excellent usage des segments consacrés à l’univers de Cannelle et Pruneau pour aborder certains sujets de la manière la plus simple et efficace qui soit.

L’idée étant évidemment ici de rendre naturel aux yeux de l’enfant ce qui pouvait être considéré marginal il y a quelques décennies, voire quelques années.

Et c’est ce que les scénaristes ont su faire de belle façon avec cette caractéristique de madame Coucou, résumée et expliquée en l’espace de seulement trois répliques.

Même s’il s’agit de marionnettes, le monde de Cannelle et Pruneau demeure extrêmement concret, n’hésitant pas à montrer les enfants - et même les parents - sous un jour moins flatteur pour que le jeune auditoire puisse se reconnaître rapidement dans le quotidien et la dynamique familiale conviviale, mais imparfaite, de ces personnages.

Et en s’y prenant de cette façon, la production peut plus facilement présenter la réalité d’aujourd’hui telle qu’elle est à ses jeunes téléspectateurs. Le flambeau est ensuite passé aux parents, qui pourront approfondir certains sujets et aider leurs progénitures à apprivoiser le monde qui les entoure en faisant toujours preuve d’ouverture.