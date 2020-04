Les passagers aériens devront avoir un masque dans leur bagage à main

Dans le train, l’autobus ou l’autocar, les passagers sont eux aussi «vivement encouragés» à porter un masque non médical ou un couvre-visage «autant que possible». L’exploitant de ces modes de transport pourrait exiger des passagers qu’ils se couvrent le nez et la bouche lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

Sur les traversiers et navires, les voyageurs sont invités à porter des masques non médicaux ou des couvre-visages «autant que possible», lorsqu’ils ne peuvent respecter la distanciation sociale, a indiqué le ministère fédéral des Transports. Les passagers pourraient se voir refuser l’embarquement s’ils refusent de se conformer aux directives du transporteur maritime.

À compter de lundi, les voyageurs «seront invités» à se couvrir le nez et la bouche lorsqu’il est impossible de se tenir à distance des autres, ainsi qu’aux points de contrôle des aéroports lorsque les agents ne peuvent maintenir la distanciation sociale de deux mètres, a indiqué vendredi le ministère fédéral des Transports dans un communiqué. Ils devront aussi se couvrir le nez et la bouche si un employé du transporteur aérien le demande.

Ces mesures, annoncées vendredi par le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, entreront en vigueur lundi prochain à midi.

«Les Canadiennes et les Canadiens devraient continuer de suivre les recommandations de santé publique et rester à la maison si possible, rappelle d’abord le ministre Garneau dans un communiqué. Cependant, si vous devez voyager, le port d’un couvre-visage est une autre mesure que vous pouvez prendre pour protéger ceux qui vous entourent, surtout lorsqu’il est impossible de respecter les lignes directrices sur l’éloignement physique.»

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, a indiqué le 6 avril que le port d’un masque non médical ou d’un couvre-visage sur le nez et la bouche constituait finalement une autre façon d’empêcher la contamination des personnes et des surfaces par les gouttelettes respiratoires que l’on produit, lorsque la distanciation sociale est difficile. La docteure Tam rappelait que des personnes asymptomatiques avaient pu transmettre le nouveau coronavirus.

Le masque non médical ne constitue pas, par contre, un moyen efficace pour éviter soi-même d’être infecté. Les autorités rappellent aussi que les pratiques actuelles de santé publique et d’hygiène, comme la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains, demeurent les méthodes les plus efficaces pour limiter la propagation du coronavirus.