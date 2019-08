Pascale Bussières en vedette du prochain vidéoclip d’Alfa Rococo

Justine Laberge

Si on verra bientôt Pascale Bussières tenir le rôle principal dans le prochain vidéoclip d’Alfa Rococo, c’est que la comédienne, son frère David (l’une des moitiés du groupe) et sa belle-sœur Justine (l’autre belle moitié) ont décidé de finalement travailler ensemble. Le clip présentant le nouvel extrait du groupe intitulé «Le temps qu’il faut» devrait être lancé incessamment sur les médias sociaux et sur YouTube.

Un premier projet en famille C’est un clip légèrement angoissant, tourné dans les corridors un peu glauques du Collège de Montréal que dévoilera sous peu Alfa Rococo. Une métaphore du temps qui passe présentée sous forme de boucle truffée de personnages refaisant toujours les mêmes pas au fil de leur vieillissement. «On voit Pascale marcher dans un corridor, sortir d’un ascenseur, puis monter un escalier et cela se répète sans arrêt dans le clip, explique Justine Laberge. Il y a aussi d’autres personnages qui apparaissent, dont une petite fille que l’on voit vieillir; ce qui représente le thème du temps qui passe.»

Proches en tant que membres de la même famille, les musiciens n’avaient jamais eu la chance de voir l’actrice à l’œuvre, jouer sous leurs yeux. «C’était la première fois que j’allais sur un plateau où Pascale l’actrice se trouvait et c’est quelque chose, ajoute Justine. Lorsqu’on lui a demandé de jouer une scène où elle devait voir quelque chose et avoir soudainement l’air effrayée, on a vu comment elle jouait en direct et le poil s’est dressé sur mes bras. Je l’ai trouvée tellement bonne. Bien sûr, on l’a vue plein de fois dans des films, mais la voir jouer en personne, c’était quelque chose.» Imaginé et réalisé par Dan & PAG de chez DTO Films (qui ont aussi réalisé quelques séries télé), le vidéoclip s’est présenté comme l’occasion parfaite pour le trio de prendre part à une première «vraie» collaboration. «C’est une décision qui s’est prise naturellement un soir de vino, avoue Justine en riant. On s’est dit qu’on n’avait jamais rien fait ensemble, qu’on n’avait jamais collaboré, pas même pour un spectacle. Pourtant, Pascale est capable de chanter. Je lui ai déjà demandé, mais je pense que cela la gênait… Maintenant, comme elle l’a fait avec Stefie Shock (sur son disque hommage à Gainsbourg), je sais qu’elle pourrait le faire.»

