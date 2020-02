Pascal Siakam: l’étoile la plus piquante de la NBA

Pascal's reaction to being named an All-Star starter ❤️ (via @NBA ) pic.twitter.com/OS271tc0dg

Siakam demeure humble dans le succès et redonne souvent à la communauté, notamment en s’impliquant auprès des jeunes avec l’organisme international Right To Play.

Spicy P's got some news. Here's a hint: big announcement but small enough to fit in your pocket. @pskills43 @RightToPlayCAN #humblehustle #doingitforyou #spicyp #nandos #WeTheNorth #partner pic.twitter.com/9dlCgrxzYU

Une partie des ventes sera reversée à Right To Play, dont Siakam est l’un des ambassadeurs. Pour lui, la collaboration avec Nando’s allait de soi. «En tant qu’Africain, et Nando’s c’est l’Afrique du Sud, c’était un partenariat que je pensais nécessaire», a-t-il affirmé.

«C’était vraiment important pour moi d’inclure Right To Play, a précisé le numéro 43 des Raptors. Le sport est quelque chose qui lie les gens ensemble. Ça aide à prendre les responsabilités, à être un leader. [...] Right To Play permet aux jeunes d’apprendre et de comprendre des choses que dans les classes sérieuses, ils ne peuvent pas comprendre. Mais par les jeux, c’est plus facile.»

La sauce «Spicy P(ERi-ERi)» est entre autres disponible dans les épiceries IGA et les restaurants Nando’s en Ontario.

Une pensée pour son père et la famille de Kobe

Le monde du basketball a été ébranlé par la mort tragique de l’ancien joueur Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère, le 26 janvier dernier.

La NBA rendra hommage à l’ex-étoile des Lakers de Los Angeles lors du week-end du Match des étoiles.

Comme pour plusieurs joueurs de basketball, Kobe Bryant a eu une influence sur Pascal Siakam.

«Il a montré comment le travail peut propulser à un niveau que je ne peux pas m’imaginer. Il le faisait avec une grâce tous les jours. [...] J’ai appris de lui qu’il fallait avoir cette attitude de travaillant», a souligné celui qui fait maintenant partie de l’élite de la NBA.