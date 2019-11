Ce n’est pas un compliment de dire à une femme enceinte qu'elle paraît mince

J’ai accouché presque un mois plus tôt, à 36 semaines, et même là, mon fils pesait bien plus de sept livres. Les infirmières me disaient que j’avais de la chance: si je m’étais rendue à terme, il aurait pu être un gros bébé de 10 livres.

Certaines femmes enceintes ont un ventre plus petit, comme moi. Quand j’étais enceinte de mon premier enfant, je n’ai jamais eu le ventre parfait en forme de ballon de basket. J’étais plutôt comme un globe gonflé de partout, mais j’ai reçu des commentaires comme quoi j’étais minuscule partout où j’allais. Une serveuse m’a dit que c’était impossible que je sois à 32 semaines et j’ai presque demandé à mon mari de me conduire à l’hôpital pour m’assurer qu’il n’était rien arrivé au bébé.

Dans une société obsédée par la minceur et les régimes amaigrissants, les femmes sont constamment exposées à des commentaires sur leur corps.

Mais la grossesse en particulier ouvre la porte à des commentaires non sollicités. On le fait dans les grands titres (pour être honnête, je ne sais pas comment Kate Middleton et Meghan Markle endurent tout ça), et nous le faisons dans la vraie vie. Nous le faisons aux femmes enceintes et à celles qui sont en post-partum.

C’est ce qu’on appelle la stigmatisation liée au poids, et c’est très courant

Une étude réalisée en 2019 a révélé que la stigmatisation liée au poids est «de plus en plus répandue» pendant la grossesse et représente un lourd fardeau psychologique pour les mères. Les auteurs notent que ça peut être «très angoissant et associé à une série de conséquences négatives sur la santé et sur le plan psychologique», y compris la dépression. Et plus elles reçoivent de commentaires, pires sont les conséquences.

«Ces résultats reflètent la puissante signification négative de la prise de poids pendant la grossesse dans la société et les normes sociales inatteignables qui consistent à «réduire le poids du bébé» en tant que nouvelles mères, ont conclu les auteurs.

En d’autres termes, ces commentaires paraissent inoffensifs? C’est en fait vraiment nuisible!

Je comprends que les gens veulent bien faire quand ils me disent que je suis toute petite. Personne n’essaie d’être méchant ou de me faire du mal, mais plutôt l’inverse. Quand on me dit que je suis «petite», on ajoute souvent «et si mignonne!» et «Tu es superbe!». Je reçois ces commentaires de la part de mes amis lorsque je publie de temps en temps des photos sur les réseaux sociaux. Mon père me fait aussi ce genre de commentaires, avec une note de fierté dans la voix (Ugh, pourquoi?!). Et ça m’arrive absolument chaque fois que j’entre dans la garderie de mon enfant.

Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas quand ils me font un compliment au sujet de mon corps.

C’est (j’ai espoir, tous les signes indiquent «oui») mon deuxième bébé, mais ma quatrième grossesse. J’ai fait une fausse couche avant chacune de mes grossesses à terme, et les deux pertes ont été incroyablement traumatisantes sur le plan physique et psychologique.

Depuis, on m’a diagnostiqué un trouble d’anxiété généralisée - je prends des médicaments, je vois un psychiatre et je suis considérée à haut risque pour la dépression post-partum - merci à mes deuils antécédents.

J’ai passé toute ma deuxième grossesse, celle qui m’a donnée mon fils, à être persuadée que je le perdrais. Je m’excusais souvent et quittait des lieux pour aller vérifier s’il y avait du sang et j’étais certaine de voir les signes indicateurs chaque fois que je m’essuyais après être allée aux toilettes. Pendant huit mois, j’ai vécu chaque jour dans la peur.

Me faire dire que j’avais l’air minuscule me faisait partir en spirale. À chaque fois.

Avec cette grossesse, dans la foulée de ma dernière fausse couche, les mêmes peurs reviennent (même si elles sont légèrement atténuées, grâce à mon nouveau petit ami, Zoloft). Mais en plus des inquiétudes générales quant à la perte possible du bébé, j’ai aussi des peurs plus spécifiques. La complication que j’ai mentionnée plus tôt, appelée placenta previa, me rend plus vulnérable aux saignements et à la naissance prématurée.

Me faire dire que j’ai «à peine l’air enceinte» fait ressortir toutes ces peurs. À chaque fois.

Mais bien sûr, la plupart des gens ne le savent pas. Pourquoi le sauraient-ils? Comment l’un de nous peut-il savoir ce qu’une femme enceinte a vécu ou traverse? Et au fait, elle n’a pas besoin d’être passée à travers quelque chose pour se sentir complètement bousillée à propos d’un commentaire pas si inoffensif sur son apparence.