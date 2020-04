QUÉBEC — Qui est responsable du désastre actuel dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)?

Ce n’est pas le moment de trouver des coupables, mais il faudra faire des bilans, selon ce qu’a déclaré le premier ministre François Legault, jeudi.

Le Québec affiche le pire bilan de tout le pays dans la lutte à la pandémie et la situation est critique dans plus d’une trentaine de CHSLD et résidences pour aînés.

M. Legault a reconnu que la situation était hors de contrôle dans ces CHSLD. En outre, il a aussi admis que le problème de pénurie et de rémunération de la main-d’oeuvre était pourtant connu depuis longtemps, mais jamais solutionné.

Quant à savoir qui a des comptes à rendre concernant cette hécatombe dans ces établissements, le premier ministre ne veut pas se prononcer ni porter le chapeau.

«La priorité actuellement, ce n’est pas de trouver des coupables», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse quotidienne pour faire le point sur la lutte au coronavirus.