Je n'ai pas honte de ma virginité. Je l'embrasse fièrement.

Dans une société qui à la fois glorifie et méprise l’activité sexuelle, on nous dit que la libération sexuelle doit être synonyme d’aventures, de liberté et de moeurs légères. Mais alors que beaucoup de personnes trouvent ces trois choses libératrices, je me demande si elles doivent vraiment être considérées comme le but ultime.

En effet, si les progrès que nous avons réalisés en matière de libération sexuelle des femmes sont importants, notre définition actuelle de ce concept marginalise un groupe d’individus qui méritent le même respect et la même liberté de choix: les personnes vierges.

La vérité, c’est que la virginité peut être une source de force - nous devons simplement adapter ce que nous avons appris sur la pudeur, la pureté et la honte, et apprendre à valoriser le choix non seulement d’avoir autant de sexe qu’on le souhaite, mais aussi le choix de ne pas en avoir du tout.

J’ai 25 ans maintenant, je suis vierge et heureuse. J’ai eu du mal à composer avec cette réalité. Avant, je me demandais ce que je manquais, puis ensuite je me suis rendu compte que certaines interactions physiques me mettaient mal à l’aise. J’ai finalement fait le choix de ne pas avoir de relations sexuelles.

Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à propositions@huffpost.com et consulter tous les témoignages que nous avons publiés.

Je suis née à Hong Kong et j’ai passé la plus grande partie de mon adolescence à Macao, une ville très petite où on doit se débrouiller par soi-même pour s’amuser. La plupart d’entre nous avons grandi très rapidement - les adolescents n’avaient pas grand-chose à faire à part traîner chez les autres ou boire et aller dans les bars très jeunes. Mais malgré ces activités tentantes, je n’étais pas facilement influencée par la pression de mes pairs. Je ne me rasais pas les jambes comme les autres filles, je n’ai pas bu d’alcool avant d’être beaucoup plus âgée et je n’avais pas d’activités sexuelles. Jamais.

C’est important de préciser que mon éducation sexuelle a été très saine, et mes parents ont toujours encouragé une communication ouverte en ce qui concerne la santé sexuelle. Mon expérience avec la virginité s’est vraiment développée selon mon propre vécu, ce qui est un privilège en soi. Ce qui était au départ une chose que je ne faisais pas comme les autres est tranquillement devenu une identité inébranlable.

Au cours de ma vie adulte, j’ai parfois constaté que j’étais physiquement mal à l’aise avec des choses comme les préliminaires, qui me rendaient trop sensible ou me faisaient souffrir. Je suis devenue horrifiée à l’idée de tout rapport sexuel, ce qui m’empêchait de progresser, quelle que soit la proximité que je ressentais avec mon partenaire - une chose que j’explore et que j’essaie encore de comprendre aujourd’hui.