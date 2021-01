ILLUSTRATION: REBECCA ZISSER/HUFFPOST

Pendant des mois, le message du président Donald Trump à ses partisans a été clair: les élections leur avaient été volées et ils devaient se battre pour les reprendre. Ainsi, le 6 janvier, lors d’un rassemblement promu par Trump pour «Stop the Steal», des milliers de personnes ont assiégé le Capitole américain dans une tentative étonnante de le reprendre, littéralement. Les retombées de leur insurrection ratée, qui a fait cinq morts, ont été rapides: Trump a été évincé de presque tous les grands réseaux sociaux et, une semaine plus tard, a été mis en accusation pour une deuxième fois avec la procédure de l’impeachment. Lorsqu’il est apparu devant la caméra peu de temps après, la queue entre les jambes, pour condamner les émeutiers qu’il avait lui-même encouragés et pour appeler à un transfert pacifique du pouvoir au président élu Joe Biden, sa base s’est sentie trahie. «Donc, il a simplement vendu les patriotes qui ont été arrêtés pour lui», a écrit une personne dans un groupe de 15 000 membres pro-Trump sur Telegram. «Juste wow.» Dans les paradis en ligne pour les extrémistes de MAGA, notamment Gab, CloutHub, MeWe, Telegram et les communautés d’extrême droite tels que 8kun, le ton envers Trump change. Le HuffPost a examiné des milliers de messages sur ces plateformes et a constaté qu’une minorité croissante de partisans autrefois dévots du président le dénonce maintenant et rejette ses récents appels à la paix. Certains appellent à son arrestation ou à son exécution, le qualifiant de «traître» et de «lâche». De manière alarmante, plusieurs complotent toujours pour empêcher Biden de prendre ses fonctions - avec ou sans l’aide de Trump. «Nous ne vous suivons pas», a écrit un autre utilisateur de Telegram, s’adressant à Trump, après que le président eut diffusé sa vidéo appelant au calme et à l’ordre. «Tais-toi et dégage de notre chemin.» Il est maintenant devenu évident qu’après sa campagne de radicalisation massive, de désinformation sur la fraude électorale et de conspiration, même Trump ne peut arrêter l’illusion dangereuse qu’il a instillée à travers le pays. Ni la prochaine vague de violences qu’elle pourrait bientôt entraîner.

Telegram Dans des communautés en ligne, certains partisans d'extrême droite de Trump complotent pour le maintenir au pouvoir par tous les moyens nécessaires. «Il n’y a plus aucune putain de règles maintenant, la gauche peut aller se faire foutre. C’est le temps d’une révolte armée contre le Deepstate!»

Les autorités fédérales avertissent que des manifestations armées sont prévues dans les 50 capitales des États dans les jours qui précéderont l’inauguration de Biden. Les extrémistes à motivation politique «poseront très probablement les plus grandes menaces de terrorisme intérieur en 2021», selon un nouveau bulletin de renseignement conjoint du FBI, du Département de la sécurité intérieure et du National Counterterrorism Center. Le document, obtenu pour la première fois par Yahoo News, attribue cette menace à de «faux récits» selon lesquels la victoire de Biden «était illégitime ou frauduleuse» et à la croyance subséquente selon laquelle les résultats des élections «devraient être contestés ou non reconnus». Avant les émeutes de la semaine dernière, les partisans de Trump avaient ouvertement planifié leur attaque sur Facebook, Instagram, Twitter et d’autres plateformes grand public, où ils avaient partagé des documents, notamment des dépliants intitulés «Operation Occupy the Capitol». Ces sites ont depuis réprimé de manière agressive de tels comportements, poussant les extrémistes à migrer vers des coins moins connus d’Internet pour planifier leur prochain mouvement.

Bien que cela ait entravé leur capacité à diffuser de la propagande et à enrôler de nouvelles recrues, leurs nouveaux canaux sociaux sont moins surveillés et ont déjà explosé en portée. CloutHub, MeWe et Telegram se sont hissés au sommet des classements des applications gratuites populaires sur l’App Store et sur le Google Play Store à la suite du siège. Gab a également signalé une augmentation massive du nombre de nouveaux utilisateurs, avec environ 10 000 personnes s’inscrivant toutes les heures. Dans ces espaces, le HuffPost a observé des appels à «brûler» le Capitole, à lancer «une révolte armée», «faire éclater des libtards» et «REPRENDRE CE PAYS PEU IMPORTE CE QUE ÇA PREND!» Certains articles sont plus spécifiques: «La guerre civile est là. Regroupez-vous localement. Supprimez les stations d’information», écrit une personne. «PENDONS-LES TOUS», implore un autre. «METTONS FIN AU PARTI DÉMOCRATIQUE.» Le Boogaloo Bois, une milice d’extrême droite s’organisant pour fomenter la guerre civile, capitalise sur les troubles pour lancer en ligne un nouvel appel aux armes. Dimanche, le FBI a mis en garde contre la violence potentielle de Boogaloo lors de rassemblements prévus dans les bâtiments du Capitole des États du Michigan et du Minnesota. «Il y a une guerre à venir, et vous cacher dans votre maison [pendant] que de vrais patriotes défilent avec des fusils ... fera de vous un traître», a commenté un membre d’une discussion Boogaloo cryptée. Certains extrémistes, cependant, s’encouragent mutuellement à ne pas participer à aucune des manifestations armées à venir. Les Proud Boys, un groupe néo-fasciste farouchement pro-Trump qui a aidé à prendre d’assaut le Capitole, avertit ses partisans que de telles manifestations pourraient être des leurres mis en place par les autorités afin de saisir les armes des participants. Il semble que même les Proud Boys perdent confiance en Trump: une chaîne Telegram dirigée par le groupe a republié un message avec la vidéo de Trump indiquant: «La trahison de la base Trumpiste par Trump lui-même se poursuit.»

Telegram Plusieurs se sentent abandonnés et trahis par Trump à la suite de sa condamnation des émeutiers du Capitole. «Nous dire de s'unifier dans le calme. Après tout ce qu'on nous a fait. Juste pour l'avoir soutenu? Non. Il n'a pas remis la gauche à sa place avec son hypocrisie et ses doubles standards. Pendant ce temps, nous sommes tous "bannis" et sur la liste noire.»