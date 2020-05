Des partis fédéraux ont recours à la subvention salariale pour leurs employés

«La santé et la sécurité des Canadiens sont toujours notre priorité absolue, et tous les événements de collecte de fonds en personne ont été suspendus au début de mars», a déclaré le porte-parole du Parti libéral, Braeden Caley, ajoutant que les communications du parti avec ses supporteurs pendant la pandémie ont mis l’emphase sur les programmes d’aide d’urgence qui leur sont offerts, plutôt que sur les demandes de dons qui se font habituellement.

Ils ont également diminué, ou arrêté complètement, leurs collectes de fonds auprès de leurs supporteurs, reconnaissant que beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi et des revenus en raison de la pandémie et ne sont pas en mesure de donner de l’argent aux partis politiques.

«Nous avons demandé et avons été jugés admissibles à la subvention salariale fédérale, et avec des employés à travers le Canada qui a des familles jeunes et élargies qui dépendent de notre organisation, nous voulons faire tout notre possible pour maintenir nos activités habituelles et continuer d’éviter des licenciements.»

Le Bloc québécois, troisième parti en importance en nombre de sièges, s’est pour sa part indigné que des partis politiques «utilisent les fonds publics pour payer des salaires partisans et ainsi préserver leur cagnotte électorale alors qu’ils n’ont pas besoin d’argent».

«Ils veulent que les contribuables se cotisent pour subventionner le salaire de gens dont le travail est de récolter du financement, tout cela alors que ces partis ont des coffres pleins et s’opposent même au financement public des partis politiques», a affirmé le leader parlementaire Alain Therrien dans une déclaration transmise par sa formation politique.

Questionné par La Presse canadienne quant à son admissibilité même au programme fédéral, le parti dont la taille a explosé depuis un an a répondu ne pas avoir vérifié si c’était le cas et ne pas avoir l’intention de le faire non plus.

Du côté du NPD, la directrice nationale, Anne McGrath, a déclaré que son parti venait de demander la subvention pour une trentaine d’employés à temps plein et à temps partiel et attend la réponse du gouvernement.

«Nous avions un plan de collecte de fonds pour cette année. Il allait même mieux que prévu, puis la pandémie a frappé, a-t-elle déploré. Nos revenus de collecte de fonds ont connu une baisse importante.»