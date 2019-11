Voici les artistes qui prendront part à «La Fureur 2020»

Radio-Canada a dévoilé, ce mercredi 13 novembre, les deux formations qui s’affronteront lors de la prochaine édition de La Fureur, qui sera présentée en janvier prochain.

Comme pour l’édition Spéciale 20 ans diffusée en début d’année, les équipes de gars et de filles seront de nouveau formées de vétérans et de recrues.

Du côté des gars, Sébastien Benoit reprendra son rôle de capitaine pour tenter de triompher aux côtés de ses comparses Pierre-Yves Lord, Jean-Michel Dufaux et Michel Charette. Julien Lacroix et Arnaud Soly s’ajouteront aux joueurs de deuxième année Jay Du Temple et Phil Roy.

Chez les filles, Élyse Marquis voudra mener son groupe à une deuxième victoire consécutive, bien épaulée par Hélène Bourgeois-Leclerc, Karine Vanasse et Bianca Gervais. Debbie Lynch-White et Marie-Lyne Joncas compléteront pour leur part le quatuor de Maripier Morin et de Mariana Mazza.

Toujours animée par Véronique Cloutier, La Fureur 2020 sera diffusée en direct le samedi 4 janvier à 21h, sur les ondes d’ICI Télé.