Les verts dénoncent quatre de leurs candidats pour des commentaires islamophobes

Cela suffit à M. Green qui ne voit pas la nécessité de montrer la porte à quatre des siens.

“Non, parce que c’est une question d’intensité”, a-t-il justifié.

“Ces quatre candidats-là, on a regardé leurs commentaires. Et en travaillant avec le Conseil national des musulmans canadiens, on a convenu qu’une excuse et aussi un effort pour mieux comprendre la communauté musulmane canadienne est de mise pour ces candidats-là”, a ajouté M. Green.

Mais ça ne suffit pas du tout au candidat vert dans Laurier-Sainte-Marie, Jamil Azzaoui.

“Je ne suis pas au courant du tout. lls ont bien fait de ne pas m’en parler parce que je suis en furie”, a confié M. Azzaoui, joint au téléphone.