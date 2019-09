Indépendance du Québec: Elizabeth May parlera à Pierre Nantel pour se rassurer

Cole Burston/La Presse canadienne La cheffe du Parti vert, Elizabeth May

VICTORIA – Elizabeth May va parler à Pierre Nantel et s’il maintient son appel à une indépendance du Québec au plus vite, il ne pourra pas être candidat du Parti vert.

La leader des verts est apparue tout sourire à Victoria, mercredi matin, au premier jour de la campagne électorale, mais dès la première question des journalistes, elle était déjà sur la défensive.

Mme May a dû d’abord réitérer son appui indéfectible, et celui de son parti, au droit à l’avortement.

Puis, elle a assuré que son candidat dans Longueuil-Saint-Hubert, un ex-néo-démocrate, n’est pas “un séparatiste”.

Mme May a rappelé que tout député fédéral doit prêter serment pour protéger et défendre le Canada. Elle a dit ne pas comprendre comment les élus bloquistes peuvent faire pareil serment et elle a assuré qu’aucun député vert ne lutterait pour “la séparation” du Québec.

«Séparons-nous au plus vite»

Dans une entrevue à QUB radio mardi, M. Nantel a lancé un “Séparons-nous au plus vite!”, avant de répéter que pour le moment, il préférait défendre les intérêts du Québec au sein du Canada, que s’il voulait lutter pour l’indépendance du Québec, il ferait de la politique provinciale et que, de toute manière, l’urgence est climatique et la lutte à faire en ce moment est celle contre les changements climatiques.

Mme May assure que son candidat est “un Québécois fort dans le contexte du Canada”. Mais elle entendait lui parler directement pour se rassurer.