Dominique Anglade remanie le cabinet fantôme libéral

Jacques Boissinot/La Presse canadienne (photo d'archives) En plus d'être la cheffe de l'opposition officielle, Dominique Anglade va occuper la fonction de porte-parole responsable de la Charte des Régions.

M. Leitao, qui avait coprésidé la campagne de Mme Anglade, s’occupera désormais d’Économie et de Lutte aux changements climatiques.

M. Fortin, qui avait le dossier de la santé, avait été pressenti pour se lancer dans la course, mais s’était rapidement désisté pour des raisons familiales.

Le député de Pontiac, André Fortin , qui était resté neutre durant la course au leadership, devient l’homme fort du caucus libéral. Il monte en grade pour occuper désormais la fonction de leader parlementaire de l’opposition officielle, le poste le plus prestigieux en Chambre, après celui de chef. En prime, il devient aussi le porte-parole en Finances, détrônant l’ex-ministre des Finances, Carlos Leitao.

À première vue, l’allégeance des uns et des autres durant la récente course au leadership ne semble pas avoir eu d’influence notable sur les choix de la cheffe libérale , au moment de constituer son cabinet fantôme, dont la composition a été annoncée mardi.

QUÉBEC — La nouvelle cheffe de l’opposition officielle Dominique Anglade n’a pas perdu de temps pour imprimer sa marque sur son équipe d’officiers parlementaires et de porte-parole dans les différents dossiers.

Avec ce nouveau cabinet fantôme, nous continuons de renouveler le @LiberalQuebec et nous envoyons un message fort au gouvernement ! Également, c'est avec plaisir que je vais occuper la fonction de porte-parole responsable de la Charte des Régions. #PolQc #Assnat #PLQ pic.twitter.com/iQEVl59ueg

Le très expressif député de Lafontaine, Marc Tanguay, perd donc son rôle de leader parlementaire pour occuper un rôle plus discret à l’avenir, comme responsable de la Justice, la Famille, l’Accès à l’information et la Réforme du mode de scrutin.

Un autre député qui avait affiché sa neutralité durant la course et qui avait lui-même pensé à se porter candidat, l’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, très combatif jusqu’à maintenant dans son rôle de porte-parole dans les dossiers du Conseil du trésor, devra désormais se faire valoir dans ceux de l’Immigration. Il s’occupera aussi d’Infrastructures, d’Éthique et des Marchés publics.

En pleine pandémie, le dossier stratégique de la santé assure au porte-parole de l’opposition officielle une visibilité quotidienne au parlement. Ce sera sans nul doute un des dossiers chauds de l’automne, où l’opposition peut marquer des points. Il sera confié à la députée de Maurice-Richard Marie Montpetit, qui avait donné son appui à Mme Anglade, après avoir sérieusement songé à se porter elle-même candidate au leadership.

Une autre députée qui avait supporté Mme Anglade, la députée de Marguerite-Bourgeoys, Hélène David, présidera le caucus libéral, un rôle-clé parlementaire. Elle défendra aussi le dossier délicat de la langue française, au moment où le gouvernement s’engage à présenter un plan d’action et des mesures cet automne.

La députée de Jeanne-Mance-Viger, Filoména Rotiroti, succède à Nicole Ménard dans le rôle de whip en chef. Députée de Laporte, Mme Ménard aura le portefeuille de critique en Relations internationales.

Le député de Nelligan, Monsef Derraji, monte en grade lui aussi, se voyant confier le rôle de leader parlementaire adjoint, tout en surveillant le sort réservé aux Petites et moyennes entreprises (PME). Il a aussi les dossiers du Travail et de l’Emploi.

La députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, une des deux seules du caucus avec Lise Thériault, à avoir appuyé Alexandre Cusson plutôt que Mme Anglade, ne sort pas égratignée par ses choix politiques.