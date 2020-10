Le Parti conservateur revient à la charge avec une nouvelle motion

OTTAWA — Un jour après avoir survécu à un vote de confiance sur une motion conservatrice, le gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau sera appelé à débattre une autre motion conservatrice qui laisse encore une fois planer la possibilité d’une élection anticipée en pleine pandémie de COVID-19.

L’opposition officielle profite de sa deuxième journée d’opposition cette semaine pour débattre d’une motion appelant le comité de la santé de la Chambre des communes à mener une enquête approfondie sur une foule de questions liées à la gestion par le gouvernement de la pandémie de COVID-19.

La motion est si vaste et la demande de documents si massive que les libéraux pourraient affirmer que son adoption paralyserait le gouvernement — le même argument utilisé pour faire de la première motion conservatrice un vote de confiance.

Le gouvernement a survécu au vote de confiance sur cette motion — qui aurait créé un comité spécial pour enquêter sur l’affaire UNIS (WE Charity) et d’autres exemples présumés de corruption — lorsque des députés néo-démocrates, verts et indépendants se sont joints à contrecœur aux libéraux mercredi pour rejeter la motion.

Mais tous les partis d’opposition ont critiqué le premier ministre Trudeau pour avoir transformé la question en un vote de confiance qui menaçait de plonger le pays en élection.

Le ressentiment de l’opposition à l’égard du traitement de cette motion étant toujours frais, le gouvernement doit maintenant décider s’il doit jouer à nouveau la même carte sur la deuxième motion conservatrice.

La motion de jeudi a en fait été présentée par la députée conservatrice Michelle Rempel Garner au comité de la santé il y a plusieurs semaines, et semblait alors avoir l’appui des députés du Bloc québécois et du NPD. Mais les députés libéraux ont soutenu vigoureusement à l’époque qu’ils avaient besoin de plus de temps pour digérer une motion aussi massive.

Utilisant un argument qui sera probablement répété par les membres du gouvernement jeudi, le député libéral Darren Fisher a déclaré au comité que «la motion demande essentiellement aux responsables de la santé publique d’arrêter ce qu’ils font pour protéger les Canadiens et de passer au peigne fin des courriels et des documents».